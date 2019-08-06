50元狂存半年！ 他排「金磚陣」釣出25萬土豪

2019-08-06 13:18 聯合新聞網 綜合報導



網友在臉書爆廢公社分享自己存了半年前的50元硬幣，金額相當可觀。圖／取自爆廢公社 分享 facebook

存錢有哪些方法呢？一名男網友在臉書爆廢公社分享自己存了半年前的50元硬幣，數量已達5百個，金額也相當驚人，堆疊排開成「大金磚」十分壯觀，他興奮地表示「經過了半年的努力，我終於可以過上那種吃麥當勞薯條可樂加大、吃魯肉飯多加1顆滷蛋，眼睛也不會多眨一下的土豪生活了！」

網友在臉書社團「爆廢公社」PO出一張照片，照片上有許多50元硬幣，排出長10個、寬5個、高10個的「大金磚陣」，加起來金額一共2萬5000元，原PO開心地表示花了半年終於可以小小的奢侈一下了，「別讓貧窮限制你的想像力，半年前我也想不到我可以這麼成功」。

貼文引起1.4萬人按讚，也有不少網友都使用存50元硬幣的「無痛存錢法」，紛紛貼出一張張儲蓄的成果，其中有神人網友分享自己的「大金桶」照片，並要其他人猜猜看「總金額是多少？」，有人猜10萬、15萬，最後公布答案，該50元金桶總金額竟有25萬，網友提到這桶金存了有一年半左右，也掀起眾多留言回覆「朝聖」、「50元堆土豪」、「原PO半年存25k，一年50k，再過20年就可以買車了」、「超愛存50，換起來才有成就感」、「每到年底就有幾萬小確幸」。

不過也有人提醒存50元硬幣的風險，「50元很多假幣，這拿去銀行換會損失很多」、「50元偽幣會被銀行直接沒收」、「會不會存了2萬5，結果一半以上是假的XD」。也有人解釋為什麼只存50元，「不是故意去換50元，例如買70元的東西，我會給120，這樣就有一顆50元可以收集到了，不過我也有存其他零錢，但是量會比較少」。