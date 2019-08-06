孩弄髒被子飯店索賠4200 媽媽怒轟：收費不合理！

2019-08-06 10:28 聯合新聞網 綜合報導



女網入住台中某家大飯店，小孩不小心將一些粥吐在被子上，退房時櫃檯人員竟告知要收取清潔費6000元，還主動說若覺得太貴可打7折算4200。圖／取自爆料公社 分享 facebook

一名女網友日前帶小孩入住台中某家大飯店，因小孩深夜吃完客房服務送來的粥，不小心將一些粥吐在被子上，沒想到退房時櫃檯人員竟告知「因為汙漬沾到被心」要收取清潔費6000元，還主動說若覺得太貴可打7折算4200，但她把被子帶回家後卻發現，被心早就有多處黃色汙漬，發文怒轟飯店收費不合理。

女網友在臉書社團「爆料公社」投訴，自己7月27日花了3300元帶小孩入住台中一間五星級飯店，小孩深夜12點多突然說肚子餓，她就跟飯店叫了一份皮蛋瘦肉粥，「可能是太晚吃東西的關係，小孩不小心吐了些粥水在被單上」，當下因沾到的粥水面積不大，馬上打電話給飯店櫃台，請飯店幫忙換一個被子，房務人員也沒多說什麼就收走，換了兩小床棉被。

不料隔天退房時飯店櫃檯人員告知原PO，因為汙漬沾到被心要收取清潔費用「6000元」，且如果覺得費用太貴可以再打七折，原PO再問是否可以將被子帶走，櫃檯人員卻回覆「要帶走就不能打折，要支付6000」，她認為這樣的收費標準太奇怪「我不帶走付4200元，那被子你還要留給下一個客人使用嗎？」。事後，她發現「被心幾乎都是發黃的，旁邊還有一些黃漬，根本是洗不掉的那種，不可能是這次我們小朋友吐的啊」。

飯店人員對此則解釋，因為不只汙染到被單，被心也已經被食物沾染，「它的髒汙，可能沒辦法清潔，我們才將它視為報廢物，未來不會給其他房客使用，但也要依規定收取被子費用，價目表上寫著的6000元，不過因為不是新品，可以打七折收4200元就好」。

飯店表示會加強與人溝通，原PO則表示到目前為止，沒有接到任何飯店與我聯繫說明的電話。許多網友紛紛留言回覆該文「6000元的被心？哪個牌子的啊！」、「誇張⋯當下沒有說為何隔天還要付款」、「應該報警的」、「有點坑人了」、「棉被比住宿費貴！我們也有過小孩不小心打翻果汁，當下有跟飯店說清潔費用我們可以負責，飯店也說沒關係阿，還好是住到佛心飯店」。不過也有人認為「小孩吐到床上，這應該就沒什麼好抱怨的吧？怎麼感覺沒有認錯的態度？只是一直罵……」。