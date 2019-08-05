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醫院焢肉便當賣200元引熱議 網友指出天價主因

2019-08-05 19:54聯合新聞網 綜合報導

一名網友在臉書上抱怨，在醫院買的焢肉便當竟要200元，讓他覺得實在太貴，氣的「飆...
一名網友在臉書上抱怨，在醫院買的焢肉便當竟要200元，讓他覺得實在太貴，氣的「飆髒話」。圖擷自爆料公社二館
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一個焢肉便當竟要買200元！一名網友在臉書爆廢公社二館發文抱怨，日前他到高雄某家醫院買一個焢肉便當加一碗蒸蛋竟要價200元，讓他氣的「飆髒話」，PO文一出，立刻引來網友熱議，紛紛批評「80元的便當賣200」，但也有網友點出天價主因，認為應該是因為便當內的吻仔魚，才會有這樣的價格。

原PO在文中氣憤的表示「大家來猜猜看這樣要多少錢」，照片中可見，便當內有一片焢肉，和南瓜、高麗菜等配料，一旁還鋪滿吻仔魚，另外還有一碗杯裝的蒸蛋，但原PO卻認為這樣就要賣200元，實在太貴讓他買到「飆髒話」。

照片PO網後，立刻引來網友熱烈討論，並留言表示「這樣的價位都可以買4個便利商店的便當了」、「醫院美食街的餐點，本來就不會多便宜」、「醫院美食街的便當本來就是簡餐價，是貴在加購的價錢」。更有許多網友認為吻仔魚才是天價的主因「吻仔魚是殺手」、「吻仔魚很貴，而且還這麼多，200很正常」、「一定是吻仔魚害的」。

根據《ettoday新聞雲》報導，對此，醫院美食街的南仁湖集團副理邱琮堯表示，當時該網友購買的是99元的焢肉便當，還另外再加購65元的吻仔魚和35元的蒸蛋，之後再加購1元的購物帶，而且當時員工都有口頭告知消費者，加購價格是多少。

業者指出，在櫃台都有詳細的價目表，而因為所使用的吻仔魚體型較大，因此成本偏高，但消費者在加購時也都能依照需求調整購買量，之後團隊也會再研議，並加強口頭告知，避免再發生糾紛。

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