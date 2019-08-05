一天4罐麥香紅茶「連喝24年」共花35萬 醫檢報告卻驚呆眾人

2019-08-05 16:06 聯合新聞網 綜合報導



日前一名男子在網路上PO文表示，他從7歲就開始每天一罐麥香紅茶，直到目前為止已花費35萬元元。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

台灣人愛喝飲料，在炎炎夏日更是人手一杯，有些人甚至會「照三餐」喝，飲料總與人們形影不離。日前就有一名男子在爆廢公社PO文，表示他自己超愛喝「麥香紅茶」，從7歲一直喝到現在一共喝了24年，平均一天就喝4罐，他仔細算了算，自己已在麥香紅茶上花了超過「35萬元」。PO文一出，立刻引來網友熱議，紛紛直呼「會得糖尿病吧！」

這名男子在文中詢問其他網友「有人跟我一樣喜歡喝麥香紅嗎？」接著提到，他從7歲就開始喝麥香紅茶，一路喝到現在，而且以一天平均喝4罐，花費40元來估算，目前已喝了24年，這樣換算下來，總共在這罐飲料上花了35萬元，連他自己都為此感到相當驚訝。

許多網友看到後，紛紛搞笑留言表示「麥香會發榮譽狀給你」、「應該叫麥香公司頒給你一個VIP」、「感覺已經當水在喝了吧」。也有網友分享自己的經驗「心情差的時後喝，真的很療癒」、「以前也是一天一罐，但後來發現太甜了，就沒在喝了」。多數網友也開始擔心原PO的身體狀況，覺得這樣應該會得糖尿病，但對此原PO卻留言表示，自己在兩年前曾去做過健康檢查，不但沒有因此得糖尿病，反而血糖還比較低，而且目前也已打算戒飲料，希望網友不要為他擔心。