阿嬤借廁所待三小時 報警開門後卻傻眼

2019-08-05 13:45 聯合新聞網 綜合報導



在路上有內急時，我們通常會跟店家借廁所。日前有位網友分享一位阿嬤到店裡借廁所，卻在裡頭待了3小時，而原因令她傻眼。圖片來源／ingimage 分享 facebook

人有三急，當在路上想上廁所的時候，往往會跟附近的店家借廁所，但如果把廁所用的很髒亂或是在裡面待上太久，恐怕會惹來店家的麻煩。日前有位網友在網路上分享，曾有一位阿嬤向她工作的店家借廁所，結果一待就是3小時，到了快打烊都不出來，後來報警才開門，而這位阿嬤卻說她只是在裡面吃完一碗麵線想休息一下。

這名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示新進的同事問她「如果有人進來借廁所，會不會借他們？」，她回答不會，因為過去有太多不好的經驗，許多人借了廁所都用的很亂，她說曾有人一邊上廁所一遍抽煙，把衛生紙和擦手布都沾上菸味，還有人把馬桶用到堵塞，花了一個晚上在弄通。

但還有一次更誇張，一個阿嬤借廁所待了3小時，等到她們要關店了還在廁所，因為怕出了意外，她們只好報警，警察來之後阿嬤才出來，並說她只是在裡面吃完一碗麵線想休息一下，讓警察和這名網友都傻眼，並說「當有人抱怨店家不借廁所時，店家也想抱怨ㄧ下，給了方便造成自身不便」。

貼文一出，許多網友紛紛在底下留言，「使用者付費」、「不借，借了不會被感謝髒了還要處理」、「千萬不要借，借了一次，一堆奧客就覺得借了是應該」、「店家真的很為難」、「不借！但是小朋友例外」