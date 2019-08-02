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這間房還在...在台中鬧區租到「鬼屋」 家人狂出車禍又生病

2019-08-02 18:37聯合新聞網 綜合報導

有一名東海大學的女學生分享自己的撞鬼經驗。示意圖／ingimage
有一名東海大學的女學生分享自己的撞鬼經驗。示意圖／ingimage
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昨（1）日是農曆七月鬼門開的第一天，長輩都會叮嚀許多鬼月禁忌，就怕在這期間不小心招惹到好兄弟。有一名東海大學的女學生分享自己的撞鬼經驗，因為全家曾無意間住進「鬼屋」，哥哥接連出車禍、姐姐大小病不斷，與有靈異體質的朋友談起這段往事，還因為陰氣太重被阻止說下去，最後女學生透露，這間「鬼屋」到現在都還在招租中。

這名東海大學的女學生在「Dcard貼文分享，小時候有段時間家裡生活很辛苦，父母為了省錢、選擇租賃台中市某路段的老舊平房。原PO描述，房子的屋頂由瓦片鋪成、大門是紅色雙鐵門、圍牆是灰磚，光看就感覺年代感十分久遠，而住進去之後，原本身體健康的原PO姐姐開始生病，甚至會半夜大哭、嚴重發燒；而原PO哥哥則是接連出了5次車禍，到廟裡拜拜被指示，有個年輕女生「跟」著想抓交替，直到哥哥搬出去後車禍才沒有再發生。

此外，原PO還說，自己半夜總是會聽到房外有人進出的聲音，但分明不是已經睡下的家人，實際出房門探查也是空無一人，甚至睡到一半還會冒冷汗、感覺有人從背後抱著，手上也流血、出現抓痕。這些類似的撞鬼事件層出不窮，但原PO爸媽都閉口不提，只是偷偷燒符水給全家人喝下、打開櫃子全是平安符。

原PO說，她一直都相信那間房子有不只一位「好兄弟」，那間屋子的正後方有個太陽完全照不到的空間，她小時候常在廚房或是房間聽到，從那空間傳出的聲響「有人在裡面走動，有桌椅被拖行的聲音...」。她還曾做夢夢見一位婆婆，原PO認為，那間房子就是婆婆她家，她是在裡面過世的，其它的則是自己進去，她推測「抓傷我的那女人，是我哥帶回家後，就留下來的」。

原PO透露，偶而經過那間平房，發現還有持續招租，外頭有一條小路，雖然路肩有設置路燈，但卻非常暗，所以住在那間「鬼屋」的5年內，她每次都是用百米短跑的速度衝回家。不少網友看到原PO分享的經歷，回應「買尬....感覺是我之前租的地方...我在房子外面的小巷子有被卡到過」、「上次去看的租屋處的紅色鐵門灰色磚牆...看屋的當下也是覺得有點陰森」、「逢甲人好像多少都有聽說，尤其原PO說的那附近故事特別多」。

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