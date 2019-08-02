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女兒第一天上幼稚園爸爸爆哭 網：當爸的才懂

2019-08-02 15:43聯合新聞網 綜合報導

一位媽媽用影片紀錄下，夫妻兩人一起送女兒到幼稚園的過程，爸爸一路哭回家。圖擷自／...
一位媽媽用影片紀錄下，夫妻兩人一起送女兒到幼稚園的過程，爸爸一路哭回家。圖擷自／爆廢公社二館
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當孩子第一天上學時，也是第一次離開家人的視線，不只是小朋友會哭得唏哩嘩啦，父母也會心疼得難以放手。一位媽媽用影片紀錄下，夫妻兩人一起送女兒到幼稚園的過程，只見爸爸從女兒被老師抱走開始，就不斷偷偷擦眼淚，甚至一路哭回家，媽媽只好安慰他「女兒長大了，放手吧」，笑稱還以為是「嫁女兒」了。

這位媽媽在臉書「爆廢公社二館」分享，一對兒女同一天送到幼稚園去念書，當女兒一邊哭一邊在教室被老師抱走時，她的老公非常捨不得，竟然在走出教室後開始拭淚，走回停車場、牽車、騎車的過程中完全停不下來，就這樣一路哭回家。

媽媽說「我老公整個心碎，很傷心！回到家裡的地下室繼續難過的哭」，她還說「比主要照顧者的我還誇張」。媽媽表示，本來應該是老公要安慰她，沒想到反而顛倒過來，要由她安慰老公說「女兒長大了沒辦法，放手吧」。她還分享，有時候女兒打針痛哭，老公也會跟著流眼淚，讓她哭笑不得。

文末這位媽媽還問網友「請問你們老公會這樣嗎」，覺得女兒第一天上課老公卻搞得很像「嫁女兒」沿路爆哭。有網友分享「我媽說，我小時候讀幼稚園也是哭到我爸心碎，中午還跑去幼稚園偷看我，看到我還在哭就把我抱回家了」、「女兒是強力小三」、「當爸爸的才懂」、「我兒子第一天上學，我老公也是哭慘了，因此在幼稚園一炮而紅，老師第一次看到爸爸哭的」、「過一陣子女兒頭也不回的跟著男同學走進幼兒園，爸爸才是要哭啊…」。

夫妻幼兒園爆廢公社
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