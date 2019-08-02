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陪伴許多人度過青春歲月 士林陽明戲院傳9月15日熄燈

回顧／4年前那件事埋郭柯心結 郭登報嗆聲 柯批囂張

隔壁床女家屬睡覺半身越過隔簾 男住院整晚面對屁股

2019-08-02 11:20聯合新聞網 綜合報導

一名男網友開刀住院，但隔壁床的阿嬤睡在陪伴床上，越來越靠近他的空間。 圖／翻攝自...
一名男網友開刀住院，但隔壁床的阿嬤睡在陪伴床上，越來越靠近他的空間。 圖／翻攝自「爆怨公社」
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病人在住院時，病床旁邊都會擺放一張「陪伴床」讓家屬休息，一名男網友開刀住院，隔壁病床躺著一位老先生，妻子陪伴在旁照顧，到了晚上老太太睡在陪伴床上，卻穿過了隔簾，占用到男網友病床空間。不只如此，老太太還不准其他床的病人關燈，讓這名男網友相當無奈。

男網友在臉書「爆怨公社」PO文表示因為生病，自己一個人住院，隔壁有位阿嬤照顧生病的老伴，但每天晚上睡覺時，阿嬤睡在陪伴床上都會占用到他的病床空間，甚至越過隔簾，還會貼到他的陪伴床。他說阿嬤只要一翻身一震動，就會碰到他的陪伴床，再動到他的病床，連帶的他也會感覺到震動，雖然有試著把陪伴床推回去，但到了晚上阿嬤又推回來。

有時候老先生需要換尿布時，阿嬤還很大聲的罵老伴，讓原PO很受不了。不僅如此，別床的病人晚上睡覺時將床上的燈關掉，阿嬤竟然擅自把這名病人的燈打開，還說白天燈都這樣開還不是可以睡，甚至連原PO的燈也被她打開，讓他很無奈。

網友看了也覺得誇張，「這太扯了，屁股完全睡在鄰居家餒」、「她應該是知道你一個人住院，怕你覺得孤單所以才陪你」、「在醫院就忍著，我們又不是要長住不是，忍受幾天吧」、「只能苦中作樂，阿嬤也不好睡吧，忍著點」、「或許你善良，但還是設個底線吧！開別人的燈這點很不尊重人，我就沒辦法接受」。

還有人建議原PO「能不能跟護理人員說一下，請他們來查房時提醒一下阿嬤」、「可換房，上次我碰到很吵的病友，跟護士講一下就幫她換房了」、「嘗試溝通吧，你不反映，他當然會覺得你可以讓」。

一名男網友開刀住院，但隔壁床的阿嬤睡在陪伴床上，越來越靠近他的空間。 圖／翻攝自...
一名男網友開刀住院，但隔壁床的阿嬤睡在陪伴床上，越來越靠近他的空間。 圖／翻攝自「爆怨公社」
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