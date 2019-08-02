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訂「8盒10入裝」鳳梨酥要送人 他收到貨打開很傻眼

2019-08-02 10:28聯合新聞網 綜合報導

一名男網友訂購8盒鳳梨酥打算帶到國外送人，沒想到店家竟然是將80顆鳳梨酥全裝在一...
一名男網友訂購8盒鳳梨酥打算帶到國外送人，沒想到店家竟然是將80顆鳳梨酥全裝在一個大箱子裡。 圖／翻攝自「爆怨公社」
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鳳梨酥是台灣知名點心，也是許多外國觀光客喜愛的伴手禮之一，一名男網友因為要出國，打算購買鳳梨酥帶到國外送人，他便向知名鳳梨酥店訂了8盒，每盒10個總共80個。他還特別交代店家要8盒，沒想到收到的卻是一個大紙箱，80個鳳梨酥通通塞在裡面，讓他很傻眼。男網友趕緊跟店家反應，對方親自才將8盒鳳梨酥送到他手上，讓他趕得及在出國前帶上飛機。

事後店家趕緊補救，將8盒鳳梨酥送到原PO手上。 圖／翻攝自「爆怨公社」
事後店家趕緊補救，將8盒鳳梨酥送到原PO手上。 圖／翻攝自「爆怨公社」
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這名男網友昨天（1日）在臉書「爆怨公社」PO文表示，今天要搭機出國，想買鳳梨酥帶到國外去送人，於是星期一就打電話向店家訂購每盒10入裝的土鳳梨酥共8盒，他擔心溝通有誤還特別強調要8盒。沒想到收到貨時讓他很傻眼，他收到一大箱紙箱，打開紙箱後裡頭並不是8個小盒裝，而是擺滿了80顆鳳梨酥。

原PO擔心來不及帶到國外去，趕緊聯繫店家補救，只不過對方一開始表示要寄紙盒給他讓他自己裝，但原PO認為自己花3千元還要自己裝，實在太不合理了，最後店家承諾會幫忙裝好並親自送貨過來。而原PO收到8盒鳳梨酥後也把一開始收到的一大箱80顆鳳梨酥還給店家，總算圓滿解決，也來得及趕上今天的飛機。

原PO說一直以來都是跟這家鳳梨酥店來購買，也跟店員很熟，但出了錯店家就應該要解決問題，這也是他們的責任，「畢竟消費者也沒有少一元給店家，因此正確的消費問題跟處理很重要」。至於下次會不會再上門光顧，原PO說「真的我會再找其他選擇」。

文章引來網友們熱議，有人質疑「盒子會不會在最下面？」、「箱底檢查一下有沒外盒，沒有就太瞎了」，多數人則批評太誇張，「好扯喔！這樣怎麼送禮」、「我覺得他忘記打包盒子跟提袋進去」、「這種寄法會碎吧」、「這也太扯了，免包裝有折扣嗎？」、「太扯了，是要批發哦」、「這個店家太天兵了吧」。

不過也有網友安慰原PO說「往好處想，原本只能送給10個人，現在可以送給80個人喔」、「好啦，有趕上就好了，消消氣吧」、「應該是誤會一場，還好有趕上」、「至少店家願意處理」。

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