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台日網紅夫妻徵攝影免費遊世界1年 包吃住無薪挨轟

2019-08-02 09:32聯合新聞網 綜合報導

「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」臉書貼出徵人啟事，想找隨行攝影人員，包吃住交通等費...
「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」臉書貼出徵人啟事，想找隨行攝影人員，包吃住交通等費用，但是不支薪，條件一出引來網友抨擊。 圖擷自「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」臉書
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沒有薪水但有吃有住、免費環遊世界，這樣的條件你會參加嗎？記錄台日異國戀的臉書粉專「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」昨天（1日）發文，徵求一起環遊世界的隨行攝影人員，旅程中會包吃、住、交通等事項，但沒有薪水，還得要有日語對話能力，有時候還需要幫忙看顧小孩，貼文一出引來網友正反兩面意見。

昨天粉專上貼出用中日文寫的徵人啟事，上面寫著徵求「免費一年一起世界旅行攝影人員」，一開始條件就先表明「沒有薪水，但是包整趟旅程的三餐、住、交通、玩（入場券之類的）費用」，其他還包括要有日語對話能力、會到哪些地方還沒有決定；而工作內容則是攝影紀錄整趟旅行、管理器材、攝影許可交涉、攝影資料管理等等，甚至有時候還要幫忙看一下小孩。

有吃有住不用花錢就能環遊世界，工作內容看似輕鬆不過卻也引起話題，有網友稱讚「看起來很棒耶」、「好吸引人喔」、「好恨自己不會日文」、「好想報名」、「天哪～夢想中的工作」，不過多數人對於不給薪水很有意見，「無薪還要顧小孩」、「家人朋友都不見得願意幫了，指望陌生人免費做牛做馬？」、「想徵會說日文會拍照的免費保母直說就不會被罵成這樣了」、「21世紀比設計還要更廉價的工作出爐啦！太神啦」、「很多人居然說這是夢幻工作，那換個方式說好了，如果有家公司老闆說，我包你吃包你住，但是你上下班沒有薪水，外加每天加班，你這樣不告去勞工局才怪」、「要求這麼多還無薪，也太敢了吧，把所有専業當什麼了」。

還有網友提出質疑，「沒有薪水，那想請問有沒有勞健保？拍攝的素材如何露出？是否會使用這些拍攝的素材盈利？版權歸誰所有？」、「這樣是OK的嗎？有沒有違反勞基法？你要不要先諮詢一下法律專家？感覺你這樣徵有點危險餒」、「不支薪！太離譜了吧！非常糟糕的徵人文！時間、語言能力、攝影能力⋯都不用錢？工時肯定超過一天八小時，看似也沒休假！非常離奇的條件！重點是要搞清楚：環遊世界「工作」跟環遊世界「玩」是兩回事！」

經營「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」這個粉專的兩名主角女方是台灣人，男方是日本人，兩人靠著訊息聊天累積感情，跨越兩國的戀愛故事在網路上爆紅後，還曾在2017年被拍成電影，如今臉書粉絲專頁有高達37萬人追蹤。

「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」臉書貼出徵人。 圖擷自「雖然媽媽說我不可以嫁去日本...
「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」臉書貼出徵人。 圖擷自「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」臉書
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