外國友人傳中文填空題求救難倒他 網友怒：爛題目

2019-08-01 20:56 聯合新聞網 綜合報導



一名網友貼出外國友人的中文作業，其中一題填空題讓他看了也無解。 圖／翻攝自PTT 分享 facebook 目前英文是全球最廣泛被使用的語言，而中文有逐漸追上的趨勢，越來越多外國人開始學習中文，但對他們來說中文博大精深，學習起來特別困難。一名網友在PTT上貼出外國友人傳給他的中文作業，裡面有一題填空題，其中一段不只讓外國友人傷腦筋，就連這名網友也無解，還氣得大罵，其他網友看了照片後紛紛幫忙解答。

原PO在PTT上以「急！有沒有中文很好的人？」為題表示，外國友人傳了中文作業給他看，上面有一題填空題，其中兩格連他自己都不知道該填什麼字，還自嘲自己的中文實在太爛了，希望鄉民們幫忙集思廣益，提供答案。原PO貼出來的填空題寫著：

我昨天「去」萬美百貨公司買束西，我想買一「雙」鞋，可是我不知道幾樓賣鞋。我就問了一位太太，她說鞋店「在」七樓。我到了鞋店，看了一下，他們的鞋都「＿」貴「＿」，我「＿」買就回家了。「＿」信一路口，「＿」一個鞋店，他們的鞋「＿」七「＿」，我「＿」在那裡買了一「＿」白鞋。

其中「他們的鞋『＿』七『＿』」這兩格不僅讓外國友人寫不出來，也讓原PO想破頭也想不出答案。許多網友看了紛紛表示答案應該是「打七折」，還有人認為是「有七種」、「賣七千」、「要七萬」、「買七雙」、「有七打」、「才七塊」，不過有人看了題目後批評「中文題目一點也不口語話，這樣外國人怎會學好？」、「不要拿填鴨教育荼毒外國人好嗎？」、「好爛的題目，可行的答案一堆，應該出選擇題」。

雖然不知道正確答案為何，不過有網友提出自己的見解表示「我覺得沒有標準答案。只要文意順暢，用『打七折』是可以接受的答案，但是偏口語用法。覺得要用『有打七折的促銷』才比較完整。『賣七百』也是偏口語用法。感覺要用『只賣七百元』，句子意思才會比較完整」、「中文不能亂挖字填空啊，改一個字有時語句完全不同，除非這題沒有標準答案，是自由發揮」。