女子服藥一覺到天亮 醒來發現手被「蟑螂咬」全是傷

2019-08-01 16:33 聯合新聞網 綜合報導



有女子被蟑螂咬得滿手是傷。蟑螂示意圖／ingimage 分享 facebook

半夜睡覺時，你永遠不知道有什麼東西在你身邊做怪。一名女子在「爆廢公社二館」中上傳一張照片，只見女子的手布滿大大小小的傷口，看起來相當痛。而造成這些傷口的，竟是躲在家中陰暗角落，人人喊打的「小強」咬出來的。

女子31日在「爆廢公社二館」發文，稱自己前一晚因為服用藥物，睡到不省人事完全沒有感覺。隔天早上醒來便發現自己手上出現許多傷口，是被小蟑螂咬出來的，氣的女子隔天在家中放水煙殺蟲，殺死一堆大蟑螂但都殺不到真正的兇手。

女子表示，這些被蟑螂咬的傷口之後還會潰瘍，留下黑黑的疤痕。問醫生為什麼蟑螂只咬她一個人，醫生回她是「蟑螂最愛的體質」。看完文章的網友也留言，表示有過相同經驗，「小時候也是醒來身上會有這種傷口」、「我就說蟑螂會咬人沒人信」、「小時候的某一年夏天也被咬過大腿內側，內側超痛的」。

不過對於女子稱自己是「蟑螂最愛的體質」，中興大學昆蟲研究所碩士珍妮花表示該論點有帶商榷。據《三立新聞》報導，珍妮花表示造成小強群起圍攻的原因，應該是女子個人的衛生習慣問題，因為蟑螂任何有機物都能吃，所以除非真的密度很高或是蟑螂餓壞了，不然不會專門咬人。