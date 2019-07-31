親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

評／「齊天大聖」韓國瑜 是Ｍ型社會的政治原子彈

郭台銘、柯文哲合組「原子彈」？逾6成網友有相同疑問

3cm厚！館長推「漢漢」仙貝 嗆聲要打趴旺旺

2019-07-31 17:26聯合新聞網 綜合報導

館長透露，有台灣的米餅廠商有意與他合作。圖擷自／臉書飆捍
館長透露，有台灣的米餅廠商有意與他合作。圖擷自／臉書飆捍
分享

網路紅人「館長陳之漢原是連鎖健身房的老闆，因健碩體態與嗆辣個性，透過直播遊戲時況累積許多「館粉」，進而廣受廠商喜愛，接下不少廣告代言。昨（30）日館長又透露，有台灣的米餅廠商有意與他合作，館長說「漢漢仙貝準備屌打旺旺仙貝，大家支持嗎」。

館長自從在直播中多次提及政治話題，先是遭前直播平台東家多次警告、解約，又與時代力量立委黃國昌於凱道舉辦「623反紅媒大遊行」，此後多家廠商收回代言，讓他在直播中抱怨，每個月損失上百萬的收入，加總起來是上億的合作金蒸發。

但館長似乎越挫越勇，不久後又宣布有新直播平台找上門，不只簽約金更高、福利也更好，昨日更在臉書向粉絲分享，有米餅廠商準備與他合作。館長還PO出概念照，稱之為「漢漢」仙貝，甚至標榜仙貝厚度達3公分，表示「一吃就上癮，快樂似神仙」，館粉反應頗熱烈。

館長還請館粉給予意見，留言要取什麼品牌名稱，網友也發揮創意留言說「蓬萊仙貝鐵定能打敗旺旺仙貝」、「台灣仙貝」、「3公分仙貝」、「旺旺之所以拜拜大家會用，不是因為米果神明喜歡，是因為名字吉利，我覺得館長的米果名字也要來點吉利的，像是發發仙貝、棒棒仙貝、穩賺仙貝、好運仙貝」。

對於館長要與廠商合作推出新的仙貝品牌，網友表示「館長商品就跟便宜沒邊了」、「勿忘憲哥LED」、「拜託可以順便出小饅頭嗎？我超愛吃」、「支持館長」、「館長捍衛台灣，所以漢漢仙貝建議做成台灣形狀應該不錯」、「我一定買」。

館長陳之漢
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

凌晨驚醒看到白光影子！獨居女開門後嚇傻

2019-07-31 15:03

被叫阿姨不是最慘的 女孩說出一句話讓她傻眼

2019-07-31 14:53

好友代出席婚禮竟暗槓「轉交」紅包 還辯：請客吃掉了

2019-07-31 14:24

母愛的偉大！外送員媽媽攜童工作 頂烈日騎機車

2019-07-31 14:22

大嬸抱怨嬰兒車擋路還踢小孩 誇張行徑媽媽怒批：老屁孩

2019-07-31 12:02

住台南好幸福！「13塊炸雞2杯750ml飲料不用300」網友暴動求地址

2019-07-31 11:51

車禍現場最美麗的風景 深V正妹遭起底是知名網紅

2019-07-30 22:50

西門町「愛心筆集團」硬拗精神賠償 陸客遭詐怒PO網「報警也不怕」

2019-07-30 22:01

男遭警追逐走位逃脫！NBA勇士粉專轉發影片神比喻：柯瑞擋拆

2019-07-30 19:57

告別式罐頭塔結局？網解惑「分掉」 還爆出超夯款

2019-07-30 18:02

患思覺失調症該找什麼工作？「詛咒聲伴6年」工程師這樣建議

2019-07-30 16:10

小夫妻月收60K在高雄能活？ 鍵盤爸爸列明細惹鼻酸

2019-07-30 13:01

自售車要注意 小心遇貸款陷阱

2019-07-30 10:10

七月鬼門開！命理師提「4大關鍵」 助你平安渡鬼月

2019-07-30 10:09

女打掃浴室驚見「排水孔詭異紅光」釣出專家 網：長知識

2019-07-30 09:59

女半夜將面膜貼牆壁 網直呼：別這樣農曆七月要到了

2019-07-29 19:39

他獨自住院獲陌生窮婆婆送便當 心酸酸求婉拒方法

2019-07-29 09:54

她叫foodpanda驚見鮮肉帥哥外送員 地方媽媽飢渴「想打包」

2019-07-28 12:00

肅然起敬…早餐店「遮陽門簾」超母湯 網虧：跪著哭進去點餐

2019-07-27 20:00

不捨醫師出國進修 癌母淚訴「你回來我都走了」

2019-07-27 10:35

手扶梯維修派壯漢幫搬行李 網讚「高鐵真大心」

2019-07-27 10:19

炫富踢到鐵板！代買百萬金條PO網 對方拒收自己吞

2019-07-26 21:24

意外翻到媽媽英文筆記 網笑翻：這個單字表有聲音！

2019-07-26 20:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00
看更多

熱門文章

影╱烏龜被逼車？雪隧「路隊長」逕自停車還錄影GG了

2019-07-30 18:28

萬條私菸不夠扯…海關還查到這個最狂違禁品

2019-07-31 10:00

他收500元把女友迷昏 躲在床下安排朋友上床

2019-07-31 15:49

偷拍與空姐女友性愛畫面 劈腿男警被判2月

2019-07-31 09:32

車禍現場最美麗的風景 深V正妹遭起底是知名網紅

2019-07-30 22:50

「騙扁少年」黃琪冒名媛詐飯店獲原諒 高院改輕判、可免關

2019-07-31 10:19

告別式罐頭塔結局？網解惑「分掉」 還爆出超夯款

2019-07-30 18:02

西門町「愛心筆集團」硬拗精神賠償 陸客遭詐怒PO網「報警也不怕」

2019-07-30 22:01

「有包裹請查收」詐團狂炸釣魚簡訊 多人中招

2019-07-30 18:10

珍珠奶茶創始店之爭判決出爐 結束翰林、春水堂十年訴訟

2019-07-31 12:57

藍最年輕高雄議員涉詐助理費 她30萬交保、主任羈押

2019-07-31 13:33

凌晨驚醒看到白光影子！獨居女開門後嚇傻

2019-07-31 15:03

影／左營汽車旅館竄火煙 19名房客急疏散1人嗆傷

2019-07-31 01:35

男遭警追逐走位逃脫！NBA勇士粉專轉發影片神比喻：柯瑞擋拆

2019-07-30 19:57

被叫阿姨不是最慘的 女孩說出一句話讓她傻眼

2019-07-31 14:53

遠航班機GPS故障要機師自行離職 高院：不合法

2019-07-30 20:47

住台南好幸福！「13塊炸雞2杯750ml飲料不用300」網友暴動求地址

2019-07-31 11:51

好友代出席婚禮竟暗槓「轉交」紅包 還辯：請客吃掉了

2019-07-31 14:24

基隆廟口摸走店家數千元 過馬路被眼尖警員認出落網

2019-07-30 21:46

會線民？酒店醉刑警 被調制服警

2019-07-31 00:53

「江梅綺女人徵信」私密照勒索 女總裁判刑

2019-07-31 01:21

影／TCPB又有新噱頭 這次找萌警犬跟翁立友唱情歌

2019-07-31 10:13

高雄女警人美心善 分局特製人形立牌超吸睛

2019-07-31 12:56

謊稱爺爺、媽媽都死了… 輕熟女騙富阿伯805萬遭訴

2019-07-31 10:51

「台灣野人」帶鐮刀現身 和警方在山區大玩躲貓貓

2019-07-31 11:19

影／台中夜店X-CUBE又踩紅線 明火調酒表演惹爭議

2019-07-31 00:22

員林埔心2間廟各捐50萬元 支持第一線警察依法執法

2019-07-30 19:33

6旬漁民兄弟出海捕魚遇風浪 1死1傷家屬超悲痛

2019-07-31 15:02

銅鑼鄉長李瑞廷選舉執行長被控涉賄 一審判當選無效

2019-07-31 11:35

中研院研究員瞞妻外遇 4年共遊世界150天

2019-07-31 15:37

大嬸抱怨嬰兒車擋路還踢小孩 誇張行徑媽媽怒批：老屁孩

2019-07-31 12:02

搶銀樓2嫌落網 投宿竟嗆「我是通緝犯啦！」

2019-07-31 11:56

懷疑妻外遇跟蹤到汽車旅館卻被打 心碎人夫求償敗訴

2019-07-31 14:25

「妳打來視訊，我都在旁邊」 小三嗆正宮判賠40萬

2019-07-31 12:07

寡婦將百萬藏套房 8宵小鎖定鑿保險箱竊走

2019-07-30 21:08

私怨寫進無關判決書中 法評會建議台東法官郭玉林免職

2019-07-31 11:11

守祖厝…三天兩頭吵 弟弟打死兄

2019-07-31 00:56

影／基隆嶼海域違規潛水獵魚 船上的魚都疑「中槍」

2019-07-31 14:29

數據會說話 近年影響台灣最嚴重的毒品是它！

2019-07-30 18:11

環團指史上最黑暗環評大會 觀塘案停止執行遭駁回確定

2019-07-30 19:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top