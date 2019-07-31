3cm厚！館長推「漢漢」仙貝 嗆聲要打趴旺旺

2019-07-31 17:26 聯合新聞網 綜合報導



館長透露，有台灣的米餅廠商有意與他合作。圖擷自／臉書飆捍 分享 facebook

網路紅人「館長」陳之漢原是連鎖健身房的老闆，因健碩體態與嗆辣個性，透過直播遊戲時況累積許多「館粉」，進而廣受廠商喜愛，接下不少廣告代言。昨（30）日館長又透露，有台灣的米餅廠商有意與他合作，館長說「漢漢仙貝準備屌打旺旺仙貝，大家支持嗎」。

館長自從在直播中多次提及政治話題，先是遭前直播平台東家多次警告、解約，又與時代力量立委黃國昌於凱道舉辦「623反紅媒大遊行」，此後多家廠商收回代言，讓他在直播中抱怨，每個月損失上百萬的收入，加總起來是上億的合作金蒸發。

但館長似乎越挫越勇，不久後又宣布有新直播平台找上門，不只簽約金更高、福利也更好，昨日更在臉書向粉絲分享，有米餅廠商準備與他合作。館長還PO出概念照，稱之為「漢漢」仙貝，甚至標榜仙貝厚度達3公分，表示「一吃就上癮，快樂似神仙」，館粉反應頗熱烈。

館長還請館粉給予意見，留言要取什麼品牌名稱，網友也發揮創意留言說「蓬萊仙貝鐵定能打敗旺旺仙貝」、「台灣仙貝」、「3公分仙貝」、「旺旺之所以拜拜大家會用，不是因為米果神明喜歡，是因為名字吉利，我覺得館長的米果名字也要來點吉利的，像是發發仙貝、棒棒仙貝、穩賺仙貝、好運仙貝」。

對於館長要與廠商合作推出新的仙貝品牌，網友表示「館長商品就跟便宜沒邊了」、「勿忘憲哥LED」、「拜託可以順便出小饅頭嗎？我超愛吃」、「支持館長」、「館長捍衛台灣，所以漢漢仙貝建議做成台灣形狀應該不錯」、「我一定買」。