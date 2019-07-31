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母愛的偉大！外送員媽媽攜童工作 頂烈日騎機車

2019-07-31 14:22聯合新聞網 綜合報導

一位Uber Eats的女性外送員，在騎機車接單時，不忘帶上小孩工作。圖擷自／台...
一位Uber Eats的女性外送員，在騎機車接單時，不忘帶上小孩工作。圖擷自／台南爆料公社
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美食外送服務的興起，讓許多人不需出門，就可享用熱騰騰食物送上門的便利，也從中創造更彈性的工作機會。近日台南市區有一位外送員媽媽，因為帶著小孩接單賺錢，而被網友大讚「看見母愛的偉大」、「加油，妳好棒」。

網友在臉書「台南爆料公社」中，張貼出台南市忠義路一段拍攝的照片，只見一位Uber Eats的女性外送員，在騎機車接單時，不忘帶上小孩工作，網友表示，果真是為母則強，這是最無償的愛。

據網友的回覆，這位外送員媽媽在近期經常接單外送，許多人都曾在街頭目擊她帶著小孩騎車工作。網友說「前幾天我也有看到，且是中午，眼眶都紅了」、「真的辛苦了！上週二在美術館附近我親眼看見大熱天還載著小孩送餐，媽媽加油」。

部份美食外送近期才開始在台南市區服務，由於可自訂上班時段，也較無對個人的資格限制，因此吸引不少人兼職賺錢。這位外送員媽媽的作法，雖然引起部分網友擔憂對孩童較危險，但多數網友依然十分認同嗎媽的努力，表示「都是為了孩子跟家庭，職場媽媽們一起加油」、「好偉大的媽媽，這樣很辛苦。麻煩大家叫外送時，叫近一點的店，讓外送員可以快點完成一張單子的業績」、「請媽媽記得幫小朋友蓋件衣服或外套防曬，大太陽下小孩皮膚很容易曬傷、曬紅，媽媽加油」。

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