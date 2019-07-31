親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

郭台銘搭私人專機回來了 幕僚透露回台第一步

被中共逼到快不能呼吸！46％港人絕望 想移民台灣

凌晨驚醒看到白光影子！獨居女開門後嚇傻

2019-07-31 15:03聯合新聞網 綜合報導

女網友發文，她昨晚半夜因感覺到有人在摸她而驚醒，本以為在作夢，沒想到沒多久她又驚...
女網友發文，她昨晚半夜因感覺到有人在摸她而驚醒，本以為在作夢，沒想到沒多久她又驚醒了，鼓起勇氣開門後，事情真相大白，也提醒各位在外面住真的要多注意自己的人身安全。圖／ingimage
分享

獨自一人在外居住要特別注意安全。一名女網友發文，她昨晚半夜因感覺到有人在摸她而驚醒，本以為在作夢，沒想到沒多久她又驚醒了，鼓起勇氣開門後，事情真相大白，也提醒各位在外面住真的要多注意自己的人身安全。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文勸世，她昨晚半夜三點時，感覺到被摸，而驚醒她抬頭還看見有個影子閃過，門關起來的聲音，雖然原po有點疑惑，但還是想著「是做夢吧！」繼續陷入沉睡，過沒多久，原po感覺一道白光閃過，又被驚醒了，心裡還是相當疑惑，「是打雷嗎？還是…有人闖入我房間？」。

在好奇心的驅使下，她鼓起勇氣打房門，沒想到竟然有個男生在門口，被發現後他頭也不回的從樓梯狂奔而下，剩下她楞在原地，她心想好像全部都串在一起了。

她分析，男子第一次闖入房間時摸了她，但因她醒過來，所以慌張地開門離去，但天花板的影子卻被看到了，確認她再次睡著後，他又進來卻不小心按到了廁所燈，於是馬上關掉，讓她察覺那一閃即逝的燈光。

原po認為，那位男子是預謀犯案，房子大門進出都需磁扣解鎖，平常住的樓層走廊燈一直是開著的，只有那天被關掉了，她調了監視器，大門卻沒有人進出，這代表「是同棟的住戶」，她也補充，進出大樓都需要磁卡，「我住套房，每天都會鎖門」。

對此，網友紛紛表示，「有報警嗎？真的很危險」、「好可怕啊！」、「先換鎖！不然至少要加裝內門閂」、直接報警，「不把事情搞大，也只是讓壞變本加厲」、「搬家比較安全」。

最後她提醒住在外面的女孩，要多多注意自己的人身安全。

獨居
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

被叫阿姨不是最慘的 女孩說出一句話讓她傻眼

2019-07-31 14:53

好友代出席婚禮竟暗槓「轉交」紅包 還辯：請客吃掉了

2019-07-31 14:24

母愛的偉大！外送員媽媽攜童工作 頂烈日騎機車

2019-07-31 14:22

大嬸抱怨嬰兒車擋路還踢小孩 誇張行徑媽媽怒批：老屁孩

2019-07-31 12:02

住台南好幸福！「13塊炸雞2杯750ml飲料不用300」網友暴動求地址

2019-07-31 11:51

車禍現場最美麗的風景 深V正妹遭起底是知名網紅

2019-07-30 22:50

西門町「愛心筆集團」硬拗精神賠償 陸客遭詐怒PO網「報警也不怕」

2019-07-30 22:01

男遭警追逐走位逃脫！NBA勇士粉專轉發影片神比喻：柯瑞擋拆

2019-07-30 19:57

告別式罐頭塔結局？網解惑「分掉」 還爆出超夯款

2019-07-30 18:02

患思覺失調症該找什麼工作？「詛咒聲伴6年」工程師這樣建議

2019-07-30 16:10

小夫妻月收60K在高雄能活？ 鍵盤爸爸列明細惹鼻酸

2019-07-30 13:01

自售車要注意 小心遇貸款陷阱

2019-07-30 10:10

七月鬼門開！命理師提「4大關鍵」 助你平安渡鬼月

2019-07-30 10:09

女打掃浴室驚見「排水孔詭異紅光」釣出專家 網：長知識

2019-07-30 09:59

女半夜將面膜貼牆壁 網直呼：別這樣農曆七月要到了

2019-07-29 19:39

他獨自住院獲陌生窮婆婆送便當 心酸酸求婉拒方法

2019-07-29 09:54

她叫foodpanda驚見鮮肉帥哥外送員 地方媽媽飢渴「想打包」

2019-07-28 12:00

肅然起敬…早餐店「遮陽門簾」超母湯 網虧：跪著哭進去點餐

2019-07-27 20:00

不捨醫師出國進修 癌母淚訴「你回來我都走了」

2019-07-27 10:35

手扶梯維修派壯漢幫搬行李 網讚「高鐵真大心」

2019-07-27 10:19

炫富踢到鐵板！代買百萬金條PO網 對方拒收自己吞

2019-07-26 21:24

意外翻到媽媽英文筆記 網笑翻：這個單字表有聲音！

2019-07-26 20:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00
看更多

熱門文章

影╱烏龜被逼車？雪隧「路隊長」逕自停車還錄影GG了

2019-07-30 18:28

萬條私菸不夠扯…海關還查到這個最狂違禁品

2019-07-31 10:00

偷拍與空姐女友性愛畫面 劈腿男警被判2月

2019-07-31 09:32

車禍現場最美麗的風景 深V正妹遭起底是知名網紅

2019-07-30 22:50

「騙扁少年」黃琪冒名媛詐飯店獲原諒 高院改輕判、可免關

2019-07-31 10:19

告別式罐頭塔結局？網解惑「分掉」 還爆出超夯款

2019-07-30 18:02

西門町「愛心筆集團」硬拗精神賠償 陸客遭詐怒PO網「報警也不怕」

2019-07-30 22:01

「有包裹請查收」詐團狂炸釣魚簡訊 多人中招

2019-07-30 18:10

珍珠奶茶創始店之爭判決出爐 結束翰林、春水堂十年訴訟

2019-07-31 12:57

影／從網路戰到馬路！直播主拆夥鬧翻 兩派街頭爆衝突

2019-07-30 17:20

藍最年輕高雄議員涉詐助理費 她30萬交保、主任羈押

2019-07-31 13:33

「以為真心」嘿咻交歡之後 男女為錢鬧翻互告

2019-07-30 16:38

影／左營汽車旅館竄火煙 19名房客急疏散1人嗆傷

2019-07-31 01:35

影╱搭太魯閣列車疑不滿要補票 竟與勸說乘客大打出手

2019-07-30 17:17

男遭警追逐走位逃脫！NBA勇士粉專轉發影片神比喻：柯瑞擋拆

2019-07-30 19:57

高雄藥局涉違法打針 查扣上百針劑情侶檔起訴

2019-07-30 17:13

遠航班機GPS故障要機師自行離職 高院：不合法

2019-07-30 20:47

住台南好幸福！「13塊炸雞2杯750ml飲料不用300」網友暴動求地址

2019-07-31 11:51

基隆廟口摸走店家數千元 過馬路被眼尖警員認出落網

2019-07-30 21:46

凌晨驚醒看到白光影子！獨居女開門後嚇傻

2019-07-31 15:03

「江梅綺女人徵信」私密照勒索 女總裁判刑

2019-07-31 01:21

會線民？酒店醉刑警 被調制服警

2019-07-31 00:53

影╱樹林酒客半夜喝酒吵鬧 員警上前規勸強力執法

2019-07-30 17:23

影／最壞身教！小女童鑽娃娃機動手偷 大人忙接應

2019-07-30 16:23

影／TCPB又有新噱頭 這次找萌警犬跟翁立友唱情歌

2019-07-31 10:13

混凝土車1天連翻2次 中山高嘉義北上塞數公里

2019-07-30 17:33

被叫阿姨不是最慘的 女孩說出一句話讓她傻眼

2019-07-31 14:53

高雄女警人美心善 分局特製人形立牌超吸睛

2019-07-31 12:56

謊稱爺爺、媽媽都死了… 輕熟女騙富阿伯805萬遭訴

2019-07-31 10:51

「台灣野人」帶鐮刀現身 和警方在山區大玩躲貓貓

2019-07-31 11:19

影／台中夜店X-CUBE又踩紅線 明火調酒表演惹爭議

2019-07-31 00:22

好友代出席婚禮竟暗槓「轉交」紅包 還辯：請客吃掉了

2019-07-31 14:24

員林埔心2間廟各捐50萬元 支持第一線警察依法執法

2019-07-30 19:33

大嬸抱怨嬰兒車擋路還踢小孩 誇張行徑媽媽怒批：老屁孩

2019-07-31 12:02

銅鑼鄉長李瑞廷選舉執行長被控涉賄 一審判當選無效

2019-07-31 11:35

搶銀樓2嫌落網 投宿竟嗆「我是通緝犯啦！」

2019-07-31 11:56

寡婦將百萬藏套房 8宵小鎖定鑿保險箱竊走

2019-07-30 21:08

守祖厝…三天兩頭吵 弟弟打死兄

2019-07-31 00:56

「妳打來視訊，我都在旁邊」 小三嗆正宮判賠40萬

2019-07-31 12:07

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top