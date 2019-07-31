凌晨驚醒看到白光影子！獨居女開門後嚇傻

2019-07-31 15:03 聯合新聞網 綜合報導



女網友發文，她昨晚半夜因感覺到有人在摸她而驚醒，本以為在作夢，沒想到沒多久她又驚醒了，鼓起勇氣開門後，事情真相大白，也提醒各位在外面住真的要多注意自己的人身安全。圖／ingimage 分享 facebook

獨自一人在外居住要特別注意安全。一名女網友發文，她昨晚半夜因感覺到有人在摸她而驚醒，本以為在作夢，沒想到沒多久她又驚醒了，鼓起勇氣開門後，事情真相大白，也提醒各位在外面住真的要多注意自己的人身安全。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文勸世，她昨晚半夜三點時，感覺到被摸，而驚醒她抬頭還看見有個影子閃過，門關起來的聲音，雖然原po有點疑惑，但還是想著「是做夢吧！」繼續陷入沉睡，過沒多久，原po感覺一道白光閃過，又被驚醒了，心裡還是相當疑惑，「是打雷嗎？還是…有人闖入我房間？」。

在好奇心的驅使下，她鼓起勇氣打房門，沒想到竟然有個男生在門口，被發現後他頭也不回的從樓梯狂奔而下，剩下她楞在原地，她心想好像全部都串在一起了。

她分析，男子第一次闖入房間時摸了她，但因她醒過來，所以慌張地開門離去，但天花板的影子卻被看到了，確認她再次睡著後，他又進來卻不小心按到了廁所燈，於是馬上關掉，讓她察覺那一閃即逝的燈光。

原po認為，那位男子是預謀犯案，房子大門進出都需磁扣解鎖，平常住的樓層走廊燈一直是開著的，只有那天被關掉了，她調了監視器，大門卻沒有人進出，這代表「是同棟的住戶」，她也補充，進出大樓都需要磁卡，「我住套房，每天都會鎖門」。

對此，網友紛紛表示，「有報警嗎？真的很危險」、「好可怕啊！」、「先換鎖！不然至少要加裝內門閂」、直接報警，「不把事情搞大，也只是讓壞變本加厲」、「搬家比較安全」。

最後她提醒住在外面的女孩，要多多注意自己的人身安全。