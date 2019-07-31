好友代出席婚禮竟暗槓「轉交」紅包 還辯：請客吃掉了

2019-07-31 14:24 聯合新聞網 綜合報導



報系資料庫 分享 facebook

如果沒空出席親朋好友婚禮，許多人會將紅包轉交，一對新人卻因此碰到傻眼情況。一名新婚的女網友在爆怨公社PO文表示，朋友因無法出席婚禮，便將紅包託給另一個會出席的朋友，請他代轉交，事後卻無消無息，問了該朋友，朋友竟回答後來已經在請她先生吃飯時花掉了，女網友聽了大呼這是兩件事，完全無法接受這樣的說法。

女網友貼文表示，去年10月底，自己的好友在轉交紅包給那位朋友時，還再三確認他是否會出席。婚禮當天，受託紅包的朋友有出席幫忙，但沒留下來吃喜酒，她也就忘了那包紅包的存在。

最近，她要包紅包給朋友，翻開禮金簿才想到還有這包紅包，問了應該要轉交紅包的那個朋友「紅包後來咧？」，他竟回應「她好像是包2000的樣子，我後面沒去，就拿來請(妳老公)吃熱吃冷的樣子…有點忘了」。讓她馬上怒回「你請客是你自己要請，我朋友給我的紅包是給我的這不一樣，差很多。」

網友們也紛紛支持原PO女網友，認為那位朋友「無恥」。「好誇張，拿別人錢請客」、「慷他人之慨不要臉」、「應該是想A起來，被你發現隨便找件事敷衍你」，也有人說「ㄧ定要跟當初委託的朋友說」。原PO女網友則回應，委託者已經知道這件事，但因為是好友不好意思撕破臉，她也很生氣。她已經請他找時間還她，但不讀不回到現在，她也已經做好拿不回來的心理準備了。