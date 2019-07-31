大嬸抱怨嬰兒車擋路還踢小孩 誇張行徑媽媽怒批：老屁孩

2019-07-31 12:02 聯合新聞網 綜合報導



低底盤公車本就是為方便輪椅使用者或嬰兒車搭乘公車使用，但卻有媽媽遇上誇張大嬸要求她搭要走樓梯的公車。示意圖／ingimage提供 分享 facebook

媽媽帶小孩出門本就是件不容易的事，如果碰上不體貼的路人，對媽媽來說一定是一個頭兩個大。日前就有名黃姓媽媽在「爆怨公社」上po文抱怨，表示她帶兩個孩子出門，一手推娃娃車一手牽著孩子上公車，後方一名大媽竟毫不客氣的擠開娃娃車，還用腳踢小孩，誇張行徑讓網友紛紛留言為原po抱不平。

黃姓媽媽30日在爆怨公社發文，說帶兩個孩子出門，一手推娃娃車一手牽著女兒上公車，因此上低底盤公車而未選擇前方要走樓梯的公車。由於當時公車上人潮眾多，因此娃娃車只能停在公車前方的位子，讓後面最後一個上車的大嬸不滿，用力擠開嬰兒車。黃姓媽媽拉著女兒閃避，但大嬸竟用腳踢女孩還嚷嚷說女孩害她沒位子。

直到黃姓媽媽要下車，大嬸還不放過母子一行人，開始很兇的念他們，念著黃姓媽媽才搭四站，為什麼要搭這台車，「真的是一直擋路又佔位子」，還說黃姓媽媽如果連樓梯都上不去「不會不要出門」，讓媽媽氣到當場和大嬸理論起來。大嬸事後似乎站不住腳，擠開人群要其他人讓座給她，誇張行徑讓媽媽寫道：「要不要乾脆叫我扛著推車又扛小孩走路就好了。」

網友也紛紛留言為媽媽抱不平，網友留言：「我會反問你幹嘛不搭前面那台」、「踢我小孩...我會馬上叫司機停車報警...告她傷害」、「下次叫她去搭加長型賓士」；也有網友分享類似經驗，「我前天推孩子坐渡輪，也被一個阿婆硬擠，我大叫不要擠我們，她就當沒聽到。」