住台南好幸福！「13塊炸雞2杯750ml飲料不用300」網友暴動求地址

2019-07-31 11:51 聯合新聞網 綜合報導



台南女孩在台南買了炸雞、雞排、飲料，價格超便宜讓網友跪求地址。 圖擷自 ●【爆廢公社二館】● 分享 facebook 說到台南有絕大部分的人會想到有「很多美食」，便宜的價格加上多樣化總會吸引許多遊客前往玩樂，有一名台南女孩在臉書PO出了自己買了12塊炸雞+1塊雞排+2杯飲料總共只要290元，不到300元的便宜價格讓她直呼「住台南真的是太幸福啦」，也有大批網友留言詢問「想知道地點」。

臉書《爆廢公社二館》有一名台南女孩29日晚間發文，表示自己買了3塊+3腿+6翅+1雞排+1復刻紅茶+1冬瓜鮮奶，總共是12塊炸雞+一塊雞排+兩杯飲料，才花了290元，而且這價格都是單點價，不是桶餐也不是配好的，重點外皮很脆、肉質很嫩，好吃又很啾西，飲料也是750cc大杯的，讓她直呼「住台南真的是太幸福啦」。

貼文引起網友紛紛留言「好便宜」、「求位置跟營業時間」、「我也要搬去台南⋯⋯好幸福啊！」、「還真別說 我嫁到台南真的圓潤不少」、「太犯規了」、「好羨慕」、「台南不是幸福，是讓人發福」、「看到都肚子餓了~」。

另外也有網友以北部價格來算「按照黃昏市場價格，3腿排75、3腿（棒腿90，大腿135）6翅90、雞排50、飲料算30、75+90+90+50+30=335（雞腿是棒腿）、75+135+90+50+30=380（雞腿是大隻的）」算完表示「真心便宜，很好，我餓了！買宵夜去」。