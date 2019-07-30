車禍現場最美麗的風景 深V正妹遭起底是知名網紅

2019-07-30 22:50 聯合新聞網 綜合報導



近日有網友PO出一段車禍現場的影片與照片，一名身穿淺色馬甲配黑色短裙的辣妹與前車發生擦撞，趕緊下車查看，許多網友更關注她的好身材。 圖／擷取自臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」 分享 facebook 近日有網友PO出一段車禍現場的影片與照片，一名身穿淺色馬甲配黑色短裙的辣妹引發網友暴動，有眼尖網友釣出她的身分，是網拍模特兒兼直播主馮瀅穎vivi。

臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」27日貼出二則分別有影片和照片的動態，都只寫一句話「車禍現場最美麗的風景」，車禍地點在台北市建國高架橋往中山高交流道前。由照片和影片中可見，一名身穿淺色馬甲配黑色短裙的清涼辣妹，正跟一名男子溝通協調車禍處理事宜。飄逸的長髮、水汪汪的大眼睛、亮白鵝蛋臉，配上渾圓北半球、小蠻腰和白皙修長美腿，實在很難不吸引道路上駕駛的目光。難怪網友驚呼「太誇張了！你這車頭燈好大」、「對方看到女車主氣一定都消了」、「為什麼我車禍是阿嬤撞我」。

這名正妹車主事後被起底，是知名網紅馮瀅穎VIVI，事發後，她在臉書粉專表示，高速公路碰上了小小的車禍，當下蠻緊張的，還好最後人平安，還貼心提醒粉絲們禮拜六出遊要注意安全。昨（29日）她PO文感謝各方的關心，「讓V變成國道最美的風景」，也樂觀表示自己因禍得福，這期間認識很多熱心的網友跟關心的朋友。今（30日）再度發文表示這幾天的訊息回不完，「手忙腳亂的去感謝廣大網友們的問候」，也再次向網友們平安報平安，最後不忘貼心提醒「大家開車也要小心喔！不要去撞到人家」。

馮瀅穎vivi擁有傲人身材。 圖／截取自馮瀅穎vivi 分享 facebook

馮瀅穎vivi擁有傲人身材。 圖／截取自馮瀅穎vivi 分享 facebook