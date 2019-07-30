西門町「愛心筆集團」硬拗精神賠償 陸客遭詐怒PO網「報警也不怕」

2019-07-30 22:01 聯合新聞網 綜合報導



西門町。聯合報系資料照片／記者游智文攝影 分享 facebook

西門町是不少國外旅客來台旅遊的必逛景點，但人多難免是非多，有一名網友帶自己大陸朋友遊玩時，被「愛心筆集團」塞筆記本，甚至誣賴是小偷，令他們出遊的好心情瞬間消失，陸籍友人更失望表示，「一些騙人的技術真的不輸我們。」

西門町的假日總是人潮洶湧，出沒已久的愛心筆集團也逐漸把目標轉移至外國遊客身上，重創了台灣形象。一名網友在臉書爆料公社PO文，表示自己帶陸籍友人到西門町逛街時，友人被塞了筆記本，而他也誤以為只是廣告贈品因此不以為意，沒想到拿了之後卻被大吼「小偷！」

突然之間跑出的另外兩個貌似為同夥的人也破口大罵原PO，「你怎麼可以偷別人東西，那是我們辛苦設計要愛心販賣的商品，會不會太缺德了...。」卻又不給原PO歸還的機會，直說「我要報警，除非賠償精神損失！」網友想說要報警也沒關係，做錯事的人應該會怕，沒想到他們仍舊ㄧ副沒錯的模樣。

3位年輕人到警局後義憤填膺稱，「為了湊學費，出來賣自己設計的東西，都已經很辛苦了，竟然還偷拿我朋友的東西！」幸虧警察大概見怪不怪，稍稍寫個筆錄便請他們離開，讓該愛心筆集團走之前相當氣憤，怒噴原PO與友人「沒錢就不要出來啦！」、「大陸仔趕快滾回大陸去！」

文末原PO友人感嘆，「你們台灣真的是詐騙王國，一些騙人的技術真的不輸我們，我以為這個當街騙人的只有我們會出現，沒想到台灣竟然也有！」原PO也呼籲以後還是要小心，在街上真的遇到這些人要離他們遠一點，「如果不幸被纏上了，真的趕快報警，以免金錢損失，出來玩的心情也沒了！」