男遭警追逐走位逃脫！NBA勇士粉專轉發影片神比喻：柯瑞擋拆

2019-07-30 19:57 聯合新聞網 綜合報導



柯瑞相當擅長無球跑位戰術。 歐新社資料照片 分享 facebook 台東縣一名黃姓騎士（50歲）日前因沒戴安全帽遭警方鎖定，警方駕車鳴笛追趕黃男要求停車，豈料黃男不僅不管，更在追逐近5公里後展現「神走位」技巧，先是「左轉繞錐」漂亮地繞過了停等紅燈的自小客車，利用縫隙太小讓警車無法通過，一氣呵成的動作連專門關注NBA的勇士粉絲團都轉發，比喻如當家球星柯瑞（Stephen Curry）出神入化的擋拆。

短短幾秒的追逐畫面在網路上瘋傳，身穿黑衣的黃男雖沒戴安全帽，仍不慌不忙騎自己的機車，無懼鳴笛追趕的警車，在路口倏地一個左轉騎進狹小巷道，警方不察當即方向盤左打追上，豈料黃男轉入巷道後，竟然繞著停等紅燈的白色自小客一圈，從其右側縫隙駛出，騎回原本道路加速逃逸。

縱使黃男最後仍被法律制裁，但漂亮擺警方一道的影片不僅讓台灣網友全看傻眼，連外國都引起回響，勇士粉絲團便轉發短片來比擬柯瑞跟格林（Draymond Green）的擋拆。

熟知勇士比賽的球迷都明瞭，一旦柯瑞與格林兩人開始進行戰術配合，往往都能給對手極大的麻煩，前者善用空隙漂亮走位，後者懂得觀察情況掩護隊友，執行出完美的擋拆。

台東縣黃男左彎後利用紅綠燈的箱型車做掩護，讓警方來不及反應，於是趁機甩開警車逃跑成功的畫面，與柯瑞擋拆有異曲同工之妙，讓網友紛紛笑歪了腰，「這擋拆夠刁鑽」、「台灣 NO.1！」。