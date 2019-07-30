告別式罐頭塔結局？網解惑「分掉」 還爆出超夯款

2019-07-30 18:02 聯合新聞網 綜合報導



罐頭塔。示意圖，與本文無關。 記者胡瑋芳／攝影 分享 facebook

參加告別式時，會場中一座座五顏六色的罐頭塔總能成功吸引眾人目光，但最後去向會是哪呢？一名網友止不住好奇心便上網發問，表示自己前陣子參加一個長輩的喪禮，有很多人送罐頭塔，「這些罐頭如果都給喪家，也不可能吃得完吧？」、「有沒有喪禮的罐頭塔，最後罐頭都跑去哪裡的八卦？」網友們看完後則分享經驗，「分送呀，其實沒那麼嚴重」。

一名網友在PTT的八卦板上發文，「喪禮罐頭塔的罐頭最後都到哪裡去？」表示他前陣子參加一個長輩的喪禮就相當好奇，這些罐頭如果都給喪家，也不可能吃得完，但如果要分送出去，喪禮上的東西似乎也不好送別人。

原PO發問，「那麼，有沒有喪禮的罐頭塔，最後罐頭都跑去哪裡的八卦？」而大部分的人都表示，最後罐頭塔的東西當然是分送掉，「我記得會分送吃掉」、「實際上就是大家分一分，沒那麼嚴重」、「親戚朋友鄰居分一分啊」、「分送給過來幫忙的親朋好友」、「親戚搶著要好嗎？我一罐鮑魚都搶不到」。

也有網友分享自身的經驗，「其實也沒幾罐，只有表面那層，分一分一下就沒了，以前經驗」、「分掉了，以前曾祖父過世我們家分到的罐頭可以吃半年。」

同時有人也問道「那裡面不都空的嗎？」立刻被反駁「裡面是有內容物的…沒人會想用垃圾來拜」、「那個一個要用萬算的好嗎？怎麼可能是空的」。

還有人透露某些罐頭塔其實很夯，「一整個台啤罐頭塔被路人偷搬走，傻眼！」、「有拿過寶礦力、舒跑、很實用呀」、「罐頭塔現在幾乎都做大廠喔，舒跑、黑松維、大力一組大墩的都一兩萬不便宜的」、「分掉啊！啤酒跟大牌子的飲料最多人搶～～」。