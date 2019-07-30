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患思覺失調症該找什麼工作？「詛咒聲伴6年」工程師這樣建議

2019-07-30 16:10聯合新聞網 綜合報導

有思覺失調症患者對於該找什麼工作相當苦惱。示意圖。聯合報系資料照片／記者王騰毅攝...
有思覺失調症患者對於該找什麼工作相當苦惱。示意圖。聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影
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因電視劇《我們與惡的距離》中所提到的思覺失調症，讓更多人關心此類症狀，並有初步認識。一名患者目前已有吃藥治療，卻對於該找什麼工作相當苦惱，於是上網發文，po文後便有患病6年的工程師現身說法，並強烈叮囑，「記得藥不能停」。

原po在論壇「mobile01」發文表示，自己患有思覺失調症，「吃藥後全身無力，也沒有身心障礙手冊，不知道有哪些工作適合我？」看到同病相憐的人發文，一名患病的工程師也留言回應，「一直吃藥了6年，這6年中幻聽、幻覺、詛咒一直伴隨著我，不過我有信仰，每天禱告，在第4年開始好很多，第6年好了90％以上，可以正常一點工作。」

對抗病魔的方法，工程師舉例，「有時信仰很重要，加油，一起努力，記得藥不能停。」不過，也有網友分享身邊親友的例子，因急著找工作可能會適得其反，「被幻覺打敗，言行失常搞到失業，現在跑去讀研究所，埋首在書堆了。」因此建議不如先調養身體、運動，把思緒整理到可以正常生活後，再上工也不遲。

林哲熹在「我們與惡的距離」戲中詮釋思覺失調症患者。 圖／公視提供
林哲熹在「我們與惡的距離」戲中詮釋思覺失調症患者。 圖／公視提供
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思覺失調症（Schizophrenia）是一種精神科的疾病，以前被稱為精神分裂症，但這個舊稱其實造成許多誤解。思覺失調症的個案通常會伴有慢性、反覆的精神症狀，主要和思考和知覺的失調有關。它和憂鬱症、恐慌症、躁鬱症或者是失眠一樣，都是精神科醫師常處理的疾病與症狀，但思覺失調症這個名字聽起來很多人會覺得陌生，甚至因為陌生而產生恐懼。

事實上這疾病並不少見，在人口中大約有1%的人有思覺失調症，也就是說，光是在台灣可能就有超過10萬名思覺失調症個案。思覺失調症的明確病因還不清楚，但比較明確知道的是，這個疾病在全球的發生率大概在1%左右，通常在青少年時期到20幾歲的這段時間發病，在12歲以前或45歲以後發病的人較少，另外男性和女性的發病率差不多，不過女性發病的時間，可能比男性晚。

公視電視影集《我們與惡的距離》讓社會大眾有機會從「應思聰」身上認識思覺失調症，並...
公視電視影集《我們與惡的距離》讓社會大眾有機會從「應思聰」身上認識思覺失調症，並同理病友與家屬的生命處境，集集觸動人心。圖／取自《我們與惡的距離》粉絲頁
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