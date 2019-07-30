小夫妻月收60K在高雄能活？ 鍵盤爸爸列明細惹鼻酸

2019-07-30 13:01 聯合新聞網 綜合報導



有網友在PTT上提問，小夫妻月收入6萬在高雄過得下去嗎？圖為高雄市區街景。記者王騰毅／攝影 分享 facebook

有網友在PTT高雄版上發問，如果一對夫妻月收入6萬，養一個剛出生但還沒上幼稚園的小孩，在高雄租房子的話還過得去嗎？不少人看到敘述，直呼「有點硬」、「請保母、買奶粉尿布就去惹」、「害人害己，小孩活得痛苦爸媽也累」。有一位爸爸回文，列出小朋友及家庭整個月的低消，總結是「60000大概有點緊！」，一連串系列文讓網友看到鼻酸。

小夫妻月收入6萬，在高雄過得下去嗎？原po表示朋友小夫妻家庭，兩人月收共6萬，剛生了一個小孩，想在高雄租房子預算約10-15K，想問問網友看法，這樣「生活品質還過得去嗎」。網友普遍認為絕對不會太輕鬆，「省點過都可以」，指出尿布奶粉錢開銷驚人，「至少10萬，6萬還養小孩會過得很厭世」。

有網友點出盲點，認為關鍵在於可支配所得，而不是單純只看收入，「我同事月入五萬多，住家裡養兩個還過的去」。網友認為有些人住家裡光是房租就省了一筆，可能還有家人幫忙帶小孩，光看月收入其實不夠準確。

一位爸爸回文列出開銷明細。 圖擷自 PTT 分享 facebook

隔了不久引出一位「鍵盤爸爸」發文，貼出小朋友低消，讓網友看到直喊辛苦了。他列出小朋友保母費約15K、雜項5K，大人部分必須負擔的有房租10-15K、水電瓦斯第四台共1千5、手機月租費兩支共1千5、吃飯錢200(元)*30(天)*2(人)=12K。列出細項後，得出結論是「6萬大概有點緊」，並指出在高雄其實能省的只有房租，雜項不分縣市都差不多。

文章一出引發共鳴，「我都是瘦自己，自己常常泡麵裹腹」、「辛苦小孩很難有更好資源」，鍵盤爸爸認為這番留言點到重點，感嘆「所以貧窮複製不是幹話」，而是真的存在。