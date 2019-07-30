七月鬼門開！命理師提「4大關鍵」 助你平安渡鬼月

2019-07-30 10:09 聯合新聞網 綜合報導



鬼月禁忌多，避免觸犯可保平安。示意圖／Pixabay 分享 facebook

每年農曆七月「鬼門開」的日子即將到來，鬼月時，傳統風俗禁忌相當多，切莫輕忽觸犯，對於居家環境，民俗專家提出四大關鍵注意事項，助大家能夠趨吉避凶保平安。

今年國曆八月一日正好是農曆七月一日，傳說在農曆七月一日這天地府會開鬼門，讓所有在陰間的鬼魂能回陽間探望後世子孫，並好好宴饗一番。鬼月禁忌多，家中長輩也會耳提面命，提醒千萬不要觸犯禁忌，民俗專家謝沅瑾也分享四種居家環境不可不知的鬼月禁忌事項，幫助大家平安渡過鬼月。

一、避免住家陰暗

謝沅瑾表示，第一項就是要避免房間陰暗，當房間如果過於陰暗的時候，會對住在裡面的人健康有影響。

二、避免潮濕環境

在民間的說法中，好兄弟喜歡聚集的地方，除了陰暗場所，潮濕的環境即符合了第二個條件，若家裡的濕度偏高，謝沅瑾建議家中可放三盞強度較高的鹵素燈泡，讓房子裡的濕氣和人的陰冷氣場，得到改善，對健康自然得到提升。

三、避免高頻聲音

謝沅瑾表示，在鬼月時盡量避讓高頻率的聲音產生，例如在榕樹下吹口哨、半夜在山區吹口哨，他表示，有些聲音的頻率，一般人耳朵是聽不到的，但對於好兄弟來說，卻是非常敏銳的，他也以狗笛為例，吹時人類聽不到，狗狗卻聽得到知道主人在呼喚牠。

另外，就是風鈴聲或鈴鐺的響聲，都屬於音頻較高的聲音，很可能會與好兄弟產生一些無形中的頻率連結，應該盡量避免。

四、避免家中掛燈籠

在鬼月中家中應避免掛燈籠，尤其是白色的燈籠。因為在農曆七月一般寺廟都會掛上燈籠引導好兄弟，寺廟能力越強、普渡物資越多，燈篙就會掛得越高，方便好兄弟遠遠就能看見，知道此地有普渡活動，而廟中掛的紅、黃色的燈籠皆屬正常無忌諱，但白色燈籠猶如辦喪事，會吸引好兄弟靠近，一般住家千萬避免。

對於提升個人運勢，謝沅瑾也依每人出生農曆月分，分別給了建議。如果是在農曆一至三月及農曆十月至十二月較寒冷季節出生的人，住家色系建議可使用亮紅色，增添溫暖的感覺；出生在農曆四至六月酷暑時節的人，建議可採用藍色系；出生在農曆七至九月秋天時節的人，可採用綠色系。