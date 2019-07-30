女打掃浴室驚見「排水孔詭異紅光」釣出專家 網：長知識

2019-07-30 09:59 聯合新聞網 綜合報導



女網友發現排水孔有不明紅光。 圖擷自 ●【爆系知識家】● 分享 facebook

一位女網友在臉書社團po文，在她正打算打掃浴室的時候，卻發現排水孔冒出不曾見過的詭異紅光，讓她停下手邊工作，急著上網求解。不少網友看到圖片也覺得很奇特，直喊「第一次看到」、「坐等專業人士解答」，不久之後果然釣出內行人解惑。

原po在臉書爆系知識家貼出一張圖，指出樓下住戶正在裝潢，而她打算刷洗浴室的時候卻看到排水孔有不明紅光，讓她憂心的問「這樣我還能刷嗎」，想釐清這兩者有沒有關聯。

不少網友認為原po直接動手沒關係，「轉開來看呀，說不定有攝影機」、「如果漏水了是樓下的事」、 「水沖下去，有漏水樓下就會上來說了」。雖然有網友建議直接轉開蓋子看最快，但原po回應家中並沒有十字螺絲起子，因此還是不知道詭異紅光的真相為何。

當大家還是一頭霧水時，終於等到內行人出面解答。有專業網友回應，應該是樓下浴室的天花板被拆掉了，所以光線才會穿透排水管，發生這種冒出紅光的現象。「我們貼浴室磁磚時會把工作燈吊在管路上，這就是妳看到的情況，沒事」。

網友指出，污水管多用橘色的pvc管。 圖擷自 ●【爆系知識家】● 分享 facebook

至於為何是紅色的，有人指出 污水管多用橘色的pvc管，因為廚房、浴室的清潔劑多屬較強酸鹼，用橘管會比灰管更好。一張圖意外引出不少專業回覆，讓網友大喊「長知識了」。