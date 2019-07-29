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他獨自住院獲陌生窮婆婆送便當 心酸酸求婉拒方法

2019-07-29 09:54香港01 記者安祖娜／報導

男子獨自住院時，獲陌生窮婆婆送上便當，令他感動又不好意思。圖擷自爆廢公社
男子獨自住院時，獲陌生窮婆婆送上便當，令他感動又不好意思。圖擷自爆廢公社
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陌生人的無私幫助，往往教人感受至深。有名男子昨（27日）於facebook發文分享，稱自己因感染問題獨自入醫院做手術，術後無法自行走路。見一名婆婆來病房照顧臥床兒子，婆婆見狀為男子買來雞翅，其後更送上便當，熱情好意令他感動又不好意思。男子稱，得知婆婆是低收入戶，不想對方再破費，問網民該如何婉拒好意？不少網民拋出「神建議」，提供了雙贏方法。

該名男子在fb社團「爆廢公社」發文表示，因蜂窩性感染要獨自入醫院開刀，手術後無法下床。一名婆婆到其旁邊的床位照顧兒子，見原po無人探望，問他：「餓不餓？」並為他買來雞翅，其後更買了一個烤魚便當，叮囑他：「趕快吃，餓了快吃。」

原po覺得非常感動，同時又不好意思，即時拿錢還給婆婆，但婆婆拒絕收下，稱原po「像自己的孫子一樣」，故想要幫忙照顧。兩人其後傾談，原po得知婆婆是低收入戶，在醫院照顧患病兒子已經快10年，不願對方為自己花費，遂向網民求救：「我要怎麼開口跟阿嬤說不用買我的份？」

網民看過帖文後，都鼓勵樓主欣然接受婆婆的好意，直指「吃光光然後跟阿嬤說好好吃，就是對她最好的回報」、「阿嬤只想有人能陪陪他，吃吧，多多陪他聊聊天也好，老人家會很開心的」、「可以跟阿嬤說，這次妳請，明天換我叫便當請，互相」。

網民認為，原po康復後可以反過來幫助婆婆，「等你好了，換你幫助阿嬤……或是包個大紅包給阿嬤也可以」、「如果出院了也要記得回醫院看她陪她，不要時間久就忘了，有電話用電話問候，老人家也開心」。

延伸閱讀：

外傭疑掛住行街　輪椅婆婆店外等候　目擊網民：點可以咁對老人家

大雨下義載無助婆婆一程　好心台灣男讓出雨衣　婆婆一句激死佢

文章授權轉載自《香港01》

便當手術低收入戶

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