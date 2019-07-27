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不捨醫師出國進修 癌母淚訴「你回來我都走了」

2019-07-27 10:35聯合新聞網 綜合報導

癌母不捨醫師出國進修落淚。圖／取自爆怨公社
癌母不捨醫師出國進修落淚。圖／取自爆怨公社
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醫護人員不只要照顧病人，也得顧及患者心理，可說是數一數二辛苦的工作之一。一名網友表示，林口長庚腫瘤科醫師黃振洋對罹癌的母親極有耐性，治療過程不斷給她鼓勵，如今黃振洋要出國進修，恐怕要四五年後才能回國，網友母親不捨落淚，難過的說「醫師回來我都走了」，黃振洋則為她打氣「要好好的等我回來」。感人對話逼哭不少網友。

一名網友在臉書社團爆怨公社」發文，他表示母親在去年10月確診罹患肺腺癌，記得在聽報告當天，林口長庚醫院腫瘤科醫師黃振洋親切地握著母親的手，向她宣布結果，彷彿在給母親信心與力量，並耐心講解未來的治療方式與影響。

該網友指出，因為黃振洋親切的笑容與專業的態度，讓全家都很放心，母親也因為他的鼓勵，勇敢的抗癌。然而黃振洋將出國進修，約四、五年後才會回國，26日是母親最後一次給他看診，他仍舊握著母親的手，為她打氣。

該網友母親非常不捨，詢問黃振洋什麼時候回國，黃振洋笑著回答「大概四到五年」，母親難過的說「那時候我都走了」，黃振洋則堅定的說「要好好的等我回來」，該網友表示，似乎瞄到醫師眼角泛淚，母親跟自己也都難過地大哭。

該網友表示，真的很謝謝黃振洋以耐心、同理心對待難纏的母親，照顧到病人的身心靈，母親的個管師石小姐也非常貼心，遇到問題都會不厭其煩地回答，她表示「謝謝所有醫護人員，感謝您的付出，黃醫師要趕快回台灣來哦，有很多人需要你的」。

其他網友紛紛被該段經歷逼哭，留言「加油」、「遇到好醫師真的好幸運」、「好有同理心的醫生，看了我眼淚也直直落，祝福醫生順利，也祝福伯母早日康復，加油」。

醫護人員爆怨公社
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