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日本羽賽／山口茜晉4強 戴資穎確定失球后

買全罩式安全帽卻被長輩罵 他嗆：把你們車子安全氣囊戳破

2019-07-26 16:11聯合新聞網 綜合報導

網友上網分享自己建議妹妹買全罩式安全帽，卻被長輩砲轟。圖擷/ingimage
網友上網分享自己建議妹妹買全罩式安全帽，卻被長輩砲轟。圖擷/ingimage
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許多機車族騎車時都會戴全罩式安全帽，雖然較為笨重，但卻比半罩式安全帽來的安全。日前有位網友在網路上分享，自己跟妹妹建議買全罩式安全帽，但卻被家中長輩罵說慢慢騎就好，隨便挑一頂就好，讓他氣憤地說要將他們安全氣囊戳破。

這名網友在社群軟體「Dcard」上發文，分享自己妹妹最近考到駕照，於是建議她去買全罩式安全帽，卻當場被家中長輩砲轟「騎個車戴那麼大頂幹嘛」、「年輕人騎慢一點就好，隨便挑一頂就夠啦」，於是這位網友當場聽不下去，氣憤地說要將他們車上的安全氣囊戳破。

他跟長輩說全罩式安全帽就如同汽車的安全氣囊一樣重要，為了大面積保護頭部跟下巴，並減少撞擊，而且全罩式安全帽的帽扣也有特別設計，不會因為撞到就飛掉，他強調不是因為騎快才戴，是為了防止自己受傷，但長輩聽完後反而一片譁然，令他感嘆長輩這種觀念可能要再幾十年才可能改變。

對此，許多網友紛紛在底下留言表示，「主被動安全對他們本來就意義不大，你是說服不了他們的」、「一堆長輩覺得戴全罩脖子會斷掉」、「大部分長輩都是嫌熱啦。」，但也有網友表示自己家人不會阻止，「我媽反而叮嚀我一定要買全罩」、「好險家裡的人不會管我買全罩還是半罩」。

機車族安全氣囊駕照
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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