買飲料給5個1元 老闆拒收：拿1元會被看輕

2019-07-26 11:40 聯合新聞網 綜合報導



你是否有這樣的經驗，拿好幾個1元消費時被店家拒絕？一名網友日前去買1杯15元的手搖飲，他拿了1個10元和5個1元付帳，沒想到老闆態度很差的拒收這5個1元，還表示「拿1塊錢會被看輕」，讓這名網友相當不滿，在臉書上PO抱怨，文章也引來網友熱議。

原PO在臉書「爆廢公社二館」表示，日前到住家附近的手搖飲店買了一杯15元的烏龍青茶，結帳時因為給的零錢裡有5個1元，老闆看了拒絕收取，態度還很不好的說「我沒在收一塊錢的」，原PO只好再拿了1個5元給對方，老闆沒有說話，轉頭就離開。

因為不滿老闆的態度，原PO於是先把小孩載回家，然後又出門找老闆理論。他一到店裡很不客氣地直問「你剛剛態度是在不爽什麼？」老闆告知看到客人給1塊錢心情會很差，所以自己沒有在收1塊錢，但原PO認為店家可以好好講，不需要態度這麼差。

他跟店家曉以大義的說「1塊錢也是錢，我也有用錢跟你買賣」，但老闆卻回說「在這社會，拿1塊錢會被看輕」，讓原PO聽了很不滿，回嗆「不爽賣你不要賣」。業者解釋可能自己一整天情緒很差，又收到1塊錢才會態度不好，並不是特別針對原PO，最後還道歉說「抱歉，我情緒控管不好」。

許多網友看了也覺得店家態度很不妥，「這種態度應該生意不好」、「有人來買，收得到錢就偷笑了，還嫌咧」、「當你拿千元鈔時，又會要求你拿零錢了」、「5個還好吧，50個我就會翻臉了，老闆格局太小」、「每天拿2000去給他找，看他心情會不會好一點」、「沒被錢逼過的老闆嗎？」、「一塊錢很重要呀，去買東西少1塊商家會讓你賒帳嗎？」

還有網友也分享自身經驗表示「我收過150元，全部都是1塊錢的咧」、「我都叫客人，來來來，零錢都給我」、「有些飲食店的餐點定價都是5元10元整數，這種店家收到1元，有些會有嫌惡的表情」、「只要是錢都收，但是我無法接受客人用撒錢、丟錢的」。