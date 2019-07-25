氣炸！客人給錯地址 正妹外送員遲到還收到負評

2019-07-25 21:01 聯合新聞網 綜合報導



一名女外送員因為客人給錯地址，導致她送餐遲到，沒想到對方不僅態度差，還給了這名女外送員負評。照片為示意圖，人物非本文主角。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影 分享 facebook 外送服務行之有年，也因為商機無限，外送業競爭激烈，但對外送員來說，除了得快速，若遲到還可能會遭到客人辱罵。一名正妹外送員就在臉書上抱怨，今天（25日）幫客人運送餐點時，因對方給錯地址，導致她找不到地點，運送時間也超過，致電詢問沒想到對方態度還很差，甚至後來還給這名外送員負評，讓她心情超級差。

這名正妹外送員在臉書「爆怨公社」為自己抱屈，她說10個外送員中可能有1到4個老鼠屎，但並不是全部的外送員都這樣。她也很想盡快把餐點送到客人手中，但在配送路程中難免會遇上一些狀況和事故，他們還是會想盡辦法完成使命。

她說即使地址標錯，外送員也會打電話給客人，在他們可以處理的範圍內把餐點送達。有時候app顯示時間可能會超出他們送餐時間，她也希望客人能有包容心，「這真的很抱歉，路上隨時都會有危險存在，為了我們安全可能會拖到一點時間」。

原PO最後還對外送員同事喊話，「奉勸一些老鼠屎的司機，不是你的餐點就不要給客人亂配送完畢，因為你的行為而害死好的配送員」。網友們也留言為外送員打氣鼓勵，「 謝謝你們，辛苦了」、「地址都會打錯的客戶也不用期待對方會多體諒」、「少數人會站在對方的立場想啦，都只會認為花了錢我就是大爺」、「我知道你們為了業績，為了盡快將物品送達客戶手上，但還是要注意安全」、「哎！一樣米養的是百樣人，辛苦了」。