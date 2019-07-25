菸盒印「2009N51.8」 他怒買到過期10年菸遭網友嘲諷

2019-07-25 19:35 聯合新聞網 綜合報導



一名網友抱怨在超商買到過期10年的菸，但網友看到菸盒上「2009N51.8」的這組數字，嘲諷原PO多讀點書。 圖／翻攝自「爆料公社」 分享 facebook 一名網友到超商買了一包菸，他看到菸盒包裝上印著「2009N51.8」，以為自己買到過期10年的香菸，忍不住拍下照片PO網抱怨，貼文引來上萬名網友點閱，許多人看了都笑翻，認為是原PO誤會其意思了。

原PO在臉書「爆料公社」PO出昨天買的香菸照片，他將菸盒上的一組數字「2009N51.8」圈起來標註，不滿地寫道「X…7-11賣過期10年的香菸」。照片貼出來後引來許多網友嘲諷，表示這組數字並不是指有效期限是2009年。

有網友解釋「2009N51.8」是指有效期限到2020年9月，「N」代表new，至於 51.8則代表課徵31.8元菸稅及20元菸品健康福利捐。而原PO的貼文也讓網友們笑翻，有網友揶揄說「菸不要抽太多」、「你是認真的嗎？」、「2009年這牌子的菸都還沒出吧」、「有時候多念點書、多認識些朋友，少抽點菸對自己是有幫助的」、「別再抽菸了各位，看看這後果」、「沒事沒事，他第一次抽菸啦」。

也有網友故意引用時事話題來開玩笑，「還是國安菸比較好」、「沒過期的菸在總統府啊」、「因為最近菸被抄了，只能賣庫存的」。不過因為原PO的貼文有點出超商名稱，有網友警告小心被告，「發票金額跟菸也不符，別這樣亂，小七可以告死你」、「統一超商每個月都會進行逼近品統計，所以這樣已經嚴重危害統一超商商業名譽了」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康