親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

直播／遭王國材下最後通牒 華航吐私菸案真相

【重磅快評】蔡英文斷尾求生 私菸案權貴辦不了一個？

多年前偷百元鮮魚 良心不安寄千元鈔「加倍奉還」

2019-07-25 15:38聯合新聞網 綜合報導

人非聖賢，孰能無過，每個人多少都會犯錯，但只要能真心悔改，相信都能獲得原諒的。一名女網友最近收到一封信，打開來看裡頭有一張紙和一張千元鈔，寄信人寫著多年前偷了價值100多元的魚，因良心不安所以附上千元鈔「加倍奉還」，並表示歉意，女網友很感動的說「我們都會做錯事，但會回頭懺悔的，有幾個？」

女網友在臉書「爆廢公社」貼出她收到道歉信和千元鈔的照片，這張A4大小的紙上寫著「老闆您好：多年前，因為無知及貪心，在此處偷拿了鮮魚，當時價值約100多元，敬請原諒，今日加數倍奉還，請勿追究，謝謝您。慚愧及懺悔的人敬上」。

貼文讓許多網友看了很感動，也吸引8千多人按讚，「知錯能改，善莫大焉」、「會反省的都是好過的時候」、「這種人不多了」、「認錯、懺悔，才能無罣礙。在人間道場裡，這位施主修成正果了」、「懂得懺悔都還算有人格，偷完還食髓知味的才可恥」、「換個想法，偷是不對，但也許那時候的他走投無路，大部分的人偷是偷走了，能回頭感恩的卻很少」。

不過有網友對於寄件人所寫的內容提出質疑，「『請勿追究』感覺怪怪的」、「應該寫說，老闆希望您原諒，我已奉上賠罪金額，追不追究是看老闆」、「請勿追究是哪招，恐嚇嗎？」

一名女網友近日收到一封信件，打開來看才知道寄件人曾偷走百元鮮魚，因良心不安所以寄...
一名女網友近日收到一封信件，打開來看才知道寄件人曾偷走百元鮮魚，因良心不安所以寄回千元鈔致歉。 圖／翻攝自「爆廢公社」
分享

熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

九州玩七天看清朋友 合搭機場接送1200只想付200

2019-07-25 11:57

夜市地瓜球「吃幾顆牙齒斷幾顆」 網友直呼：根本石頭吧

2019-07-25 15:50

砸3萬4網購「獅子王」門票孝敬媽媽 拿到票才發現真相

2019-07-25 12:45

影／爸爸買麵包蟲當寵物小孩放手中爽玩 網崩潰喊：初生之犢不畏蟲...

2019-07-25 12:00

「不要出嫁！」硬漢父在女兒結婚時痛哭 場面令人鼻酸

2019-07-24 20:18

矮於175公分「差幾公分送幾片肉」 火鍋店優惠引網友暴動

2019-07-24 19:34

女友澳洲打工嫌太累 到情色按摩店「擠牛奶」讚錢多

2019-07-24 18:50

好尷尬！外送員將飲料送進火化場 家屬全盯著看

2019-07-24 17:21

鄰居煮菜油煙引過敏 他自費DIY裝過濾水桶遭無情拆除

2019-07-24 14:17

奧客嫌半熟蛋「太熟太生」 老闆清桌一看直呼：心好累！

2019-07-24 13:55

夫提議妻「減1公斤給2萬」但復胖還雙倍 網戳破套路

2019-07-23 21:41

她上市場買菜沿街「拉肚子」 真相曝光網直呼「超像」

2019-07-23 20:03

深夜撿到「這一尊」 po網尋失主竟人人都想請

2019-07-23 17:46

影／大雨路途突遇「巨雷閃電」阿伯險遭雷劈 天色瞬變網嚇瘋

2019-07-23 12:00

誤認學姐玩變老app 學姐回「這是素顏」氣氛尷尬

2019-07-23 11:42

洗冷氣變相親 女客傳訊：師傅身高180我女兒應該喜歡

2019-07-23 10:46

妻帶兒出門夫卻驚見床上有小孩 網直呼「真的被嚇死」

2019-07-22 21:15

高雄豪大雨噴走瑪莎拉蒂車牌！ 網驚呼：「海神」回歸到大海

2019-07-22 20:00

U值媒／台灣老人該怎面對孤獨死亡？

2019-07-22 18:17

100元滿滿蛤蠣竟藏有玄機 網友直呼「被陰了！」

2019-07-22 18:10

車位上方掛了「一袋一袋」 他爆氣：別拿樟腦丸開玩笑

2019-07-22 12:59

大人抓女童在北捷垃圾桶上便溺 網驚：長大不會有陰影嗎？

2019-07-22 11:14

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

她攻頂玉山後脫衣露國旗比基尼 網友大喊：看完想爬山了

2019-07-20 19:53

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00
看更多

熱門文章

持西瓜刀砍副局長 新北市府女辦事員遭壓制奪刀

2019-07-25 09:23

矮於175公分「差幾公分送幾片肉」 火鍋店優惠引網友暴動

2019-07-24 19:34

「不要出嫁！」硬漢父在女兒結婚時痛哭 場面令人鼻酸

2019-07-24 20:18

影／耕耘機把七旬老農「種進田裡」 妻子崩潰全程目睹

2019-07-25 11:32

好尷尬！外送員將飲料送進火化場 家屬全盯著看

2019-07-24 17:21

7男女扛鋼瓶上KTV 吸笑氣開趴茫酥酥警上門渾不知

2019-07-25 09:33

女子駕賓士遭擦撞 下車查看被BMW撞飛不治

2019-07-24 23:20

綠島昨發生新購電動機車自燃 燒毀7000平方公尺山林

2019-07-24 17:31

女友澳洲打工嫌太累 到情色按摩店「擠牛奶」讚錢多

2019-07-24 18:50

中山高死亡車禍 女賓士駕駛下車說了一句話就遭撞

2019-07-25 11:02

離婚分手炮 妻剪掉陰莖沖進馬桶 夫嚇喊殺人了

2019-07-25 14:09

學不乖？他辱警被判有罪 這回竟嗆檢：要打架是不是

2019-07-24 16:57

影／女員工持西瓜刀闖新北市勞工局 欲找副局長輸贏

2019-07-25 10:20

影／投資失利 「超跑達人」一車多賣涉詐上億元

2019-07-24 18:52

宜蘭救護車深夜車禍 病人亡、救護員3人傷

2019-07-25 09:04

網傳蔡英文送海地45億假訊息 刑事局查獲3人究辦

2019-07-25 13:44

北市公園驚見男浮屍 死者太太疑昨晚報失蹤身分確認中

2019-07-24 16:29

影／罵李婉鈺被訴 館長：我一定是認為我沒有錯啊！

2019-07-25 10:15

疑不滿管教 女兒持西瓜刀狠砍媽媽2刀

2019-07-24 18:34

不滿管教嘮叨…少女砍傷母 持刀追殺300公尺

2019-07-25 00:31

23廢油桶被丟海 基市府：潛水天堂險釀生態悲劇

2019-07-25 07:04

反駁性騷擾指控 說人妻「脫光光我也不要」不起訴

2019-07-24 18:41

手機不明簡訊「有詐」 有民眾點擊遭詐近萬元

2019-07-24 17:18

男子鼻頭浮潛約中午吃飯爽約 友人急報警

2019-07-24 20:19

少女嘿咻懷孕老爸控告 她不願提告說還是朋友

2019-07-25 07:42

影／女辦事員持刀追砍副局長 新北市府重新檢討安全體系

2019-07-25 11:03

女賓士駕駛國道車禍下車查看 遭撞送醫不治

2019-07-25 00:58

王炳忠違反國安法案開庭 律師轟檢：胡說八道荒唐可笑

2019-07-24 16:07

社團網友紛紛「+1」她狂撈2.5億 判14年、吐錢

2019-07-25 12:28

男子昨獨自到龍洞潛水未上岸 今持續搜救

2019-07-25 08:20

男子睡慣遊民安置中心 妻子聲請法官命丈夫回家同居

2019-07-24 16:41

特勤走私菸風波未了 國安局車隊又發生車禍

2019-07-25 13:07

七旬老農疑操作不當捲入耕耘機 慘死田中央

2019-07-25 09:01

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

九州玩七天看清朋友 合搭機場接送1200只想付200

2019-07-25 11:57

仁愛院區醫生涉醫糾 「未違醫療常規」改判無罪

2019-07-25 11:02

玷汙女學生 辯「國小畢業」不會分性侵、性交

2019-07-25 07:42

影／捕蜂拖10天宜婦遭蜂螫亡 縣府：要配合台電斷電

2019-07-25 11:09

國一民雄匝道口女子倒地無生命跡象 送醫急救中

2019-07-24 21:55

網路PO金條照片炫富名醫 原來還有這種糗事

2019-07-25 13:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top