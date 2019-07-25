多年前偷百元鮮魚 良心不安寄千元鈔「加倍奉還」

2019-07-25 15:38 聯合新聞網 綜合報導



人非聖賢，孰能無過，每個人多少都會犯錯，但只要能真心悔改，相信都能獲得原諒的。一名女網友最近收到一封信，打開來看裡頭有一張紙和一張千元鈔，寄信人寫著多年前偷了價值100多元的魚，因良心不安所以附上千元鈔「加倍奉還」，並表示歉意，女網友很感動的說「我們都會做錯事，但會回頭懺悔的，有幾個？」

女網友在臉書「爆廢公社」貼出她收到道歉信和千元鈔的照片，這張A4大小的紙上寫著「老闆您好：多年前，因為無知及貪心，在此處偷拿了鮮魚，當時價值約100多元，敬請原諒，今日加數倍奉還，請勿追究，謝謝您。慚愧及懺悔的人敬上」。

貼文讓許多網友看了很感動，也吸引8千多人按讚，「知錯能改，善莫大焉」、「會反省的都是好過的時候」、「這種人不多了」、「認錯、懺悔，才能無罣礙。在人間道場裡，這位施主修成正果了」、「懂得懺悔都還算有人格，偷完還食髓知味的才可恥」、「換個想法，偷是不對，但也許那時候的他走投無路，大部分的人偷是偷走了，能回頭感恩的卻很少」。

不過有網友對於寄件人所寫的內容提出質疑，「『請勿追究』感覺怪怪的」、「應該寫說，老闆希望您原諒，我已奉上賠罪金額，追不追究是看老闆」、「請勿追究是哪招，恐嚇嗎？」