砸3萬4網購「獅子王」門票孝敬媽媽 拿到票才發現真相

2019-07-25 12:45 聯合新聞網 綜合報導



時下雖然常有各式演唱會、舞台劇活動，但總是會有第一次購票的生手，面對不熟悉的購票流程、購票網站，消費者還是要耐著性子多花點時間確認，小心買到黃牛票多花冤枉錢。

女網友急著買音樂劇門票，沒先確認購票網站就下單付清了，收到票後才知多花了冤枉錢。圖擷自 爆料公社 分享 facebook

女網友在「爆料公社」上分享讓自己荷包大失血的購票經驗，因為媽媽表示想看最近相當熱門的「獅子王」舞台劇，於是她「火速上網訂購了四張票，一張價格7500元」，雖然覺得價錢有點貴，但因位置離舞台不遠，她不加思索的付了款總共花了3萬4千多元。收到票後發現「上頭寫著票價4800...」，她這才頓悟自己「買到黃牛票」。

她坦言自己並不是在官方網站購票「有時候就是急著想完成任務，就會忽略這個最簡單但最重要的確認」，她知道自己並非第一個犯下這種錯誤的人，「網路上充斥著很多受害者的分享，但這個問題持續發生、且無法可管」，只能提醒身旁的親朋好友「買票請務必至官網訂購、請務必用售票平台的關鍵字搜尋」，並以＃標示讓自己花了大錢的售票網站名稱。

有相同經驗的網友們現身「我也被騙過，為了搶票沒仔細看售票官網，訂完才發現」、「這個我也上當過，買3600的票寄來變750元的票，而且訂的時候還會顯示幾個人正在瀏覽」，讓原PO回應「真的是吃快破碗」。

由於原 PO附上的頁面有標示位置在4800區，也讓人疑惑「上面不是有寫4800區？」，對此原 PO表示她以為那是『區』，被評「看來你很不常買演唱會的票」。還有網友為售票平台說話「這本來就是拋售平台阿 .... 價格是賣方自訂」。

許多網友提示「千萬不要用關鍵字搜尋後就按第一個，第一個的網站有八成以上都是廣告網站，要仔細看是不是官方的網站再點進去」、「這個網站我知道，之前在買演唱會票時，也差點被拐，因為他會出現在搜尋後的第一筆，真的很可怕」。不過既然錢已經花下去了，也只能安慰「至少不是詐騙，還有拿到票」、「之後就知道了啦…」、「只能安慰你至少門票是真的」。