親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

王國材下最後通牒！ 要華航明下午5點前吐私菸案真相

台主辦權遭取消 國際冰總稱是中華冰協建議改賽地

「不要出嫁！」硬漢父在女兒結婚時痛哭 場面令人鼻酸

2019-07-24 20:18聯合新聞網 綜合報導

一位女網友整理出嫁時的照片時，她的爸爸竟然在女兒拜別時，在眾人面前崩潰大哭說不要...
一位女網友整理出嫁時的照片時，她的爸爸竟然在女兒拜別時，在眾人面前崩潰大哭說不要。圖擷自／爆廢公社
分享
俗話說「女兒是爸爸上輩子的情人」，如果從小捧在手心疼愛的女孩要出嫁，想必父親都會十分捨不得。一位女網友整理出嫁時的照片時，並在臉書上分享，在她出嫁那天，她的爸爸竟然在女兒拜別時，在眾人面前崩潰大哭說「不要」。

該名網友在爆廢公社》上貼出，21日她出嫁，正要從娘家離開、拜別父母時的場景。從照片中可以發現，客廳裡有許多親朋好友聚集，但當她穿著婚紗出現在爸爸面前時，爸爸卻難掩激動痛哭，她形容「第一次看到爸爸崩潰…讓我不知所措」。

《ettoday》報導，當新郎至女網友家中迎娶時，夫婦二人準備向新娘爸爸拜別、離開，沒想到爸爸卻忍不住痛哭，甚至還站起來說「不要」，讓在場的人都紅了眼眶，而這一幕正巧被婚禮攝影師捕捉。最後爸爸將女兒的手交給女婿說「希望妳跟妳老公幸福」，過程中幾次情緒波動，都讓女網友相當心疼，也更能感受到來自爸爸的關心與疼愛。

網友看到爸爸與出嫁女兒面對面痛哭的照片，表示「看了我也差點哭出來」、「我以後嫁女兒也一定哭慘」、「只有爸爸才懂的真性情」、「每個硬漢爸爸這個時候都是脆弱的」、「我拜別父母的那刻，一句話也說不出來…怕一說就崩了」、「我結婚沒拜別父母這個程序，我爸不喜歡這個離別的場面」。

爆廢公社婚禮結婚

相關新聞

矮於175公分「差幾公分送幾片肉」 火鍋店優惠引網友暴動

2019-07-24 19:34

女友澳洲打工嫌太累 到情色按摩店「擠牛奶」讚錢多

2019-07-24 18:50

好尷尬！外送員將飲料送進火化場 家屬全盯著看

2019-07-24 17:21

鄰居煮菜油煙引過敏 他自費DIY裝過濾水桶遭無情拆除

2019-07-24 14:17

奧客嫌半熟蛋「太熟太生」 老闆清桌一看直呼：心好累！

2019-07-24 13:55

夫提議妻「減1公斤給2萬」但復胖還雙倍 網戳破套路

2019-07-23 21:41

她上市場買菜沿街「拉肚子」 真相曝光網直呼「超像」

2019-07-23 20:03

深夜撿到「這一尊」 po網尋失主竟人人都想請

2019-07-23 17:46

影／大雨路途突遇「巨雷閃電」阿伯險遭雷劈 天色瞬變網嚇瘋

2019-07-23 12:00

誤認學姐玩變老app 學姐回「這是素顏」氣氛尷尬

2019-07-23 11:42

洗冷氣變相親 女客傳訊：師傅身高180我女兒應該喜歡

2019-07-23 10:46

妻帶兒出門夫卻驚見床上有小孩 網直呼「真的被嚇死」

2019-07-22 21:15

高雄豪大雨噴走瑪莎拉蒂車牌！ 網驚呼：「海神」回歸到大海

2019-07-22 20:00

U值媒／台灣老人該怎面對孤獨死亡？

2019-07-22 18:17

100元滿滿蛤蠣竟藏有玄機 網友直呼「被陰了！」

2019-07-22 18:10

車位上方掛了「一袋一袋」 他爆氣：別拿樟腦丸開玩笑

2019-07-22 12:59

大人抓女童在北捷垃圾桶上便溺 網驚：長大不會有陰影嗎？

2019-07-22 11:14

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

她攻頂玉山後脫衣露國旗比基尼 網友大喊：看完想爬山了

2019-07-20 19:53

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00
看更多

熱門文章

台灣巴斯夫遭大陸1.7億挖角 5員工竊機密投奔550萬年薪

2019-07-24 11:35

台中16歲少女持西瓜刀砍媽「深可見骨」 母逃到機車行求救

2019-07-24 15:42

老師呻吟聲穿牆…通姦被抓 辯自慰才拿衛生紙擦

2019-07-24 07:00

影／苗栗汽機車相撞 騎士噴飛1樓高

2019-07-24 09:40

人夫加換妻俱樂部大膽約3P 老婆淚訴：原諒換更深傷害

2019-07-24 09:00

大樓先後傳出氣爆與疑自殺案 台東警消今晚好累

2019-07-23 23:28

矮於175公分「差幾公分送幾片肉」 火鍋店優惠引網友暴動

2019-07-24 19:34

綠島昨發生新購電動機車自燃 燒毀7000平方公尺山林

2019-07-24 17:31

「不要出嫁！」硬漢父在女兒結婚時痛哭 場面令人鼻酸

2019-07-24 20:18

奧客嫌半熟蛋「太熟太生」 老闆清桌一看直呼：心好累！

2019-07-24 13:55

女友澳洲打工嫌太累 到情色按摩店「擠牛奶」讚錢多

2019-07-24 18:50

學不乖？他辱警被判有罪 這回竟嗆檢：要打架是不是

2019-07-24 16:57

逆子弒父又棄屍遭起訴並求處極刑

2019-07-24 12:26

直銷女、錢莊害保全傾家上吊 法官罵「吸血鬼」

2019-07-24 11:26

影／投資失利 「超跑達人」一車多賣涉詐上億元

2019-07-24 18:52

男女朋友爭吵 性侵累犯聽她哭訴趁機玷辱她

2019-07-24 07:37

北市公園驚見男浮屍 死者太太疑昨晚報失蹤身分確認中

2019-07-24 16:29

好尷尬！外送員將飲料送進火化場 家屬全盯著看

2019-07-24 17:21

流浪狗追車 國一生閃不及撞飛受傷

2019-07-24 12:16

為何上班去釣魚？法官：紓壓 被移送監院

2019-07-23 23:56

王炳忠違反國安法案開庭 律師轟檢：胡說八道荒唐可笑

2019-07-24 16:07

命理師嫁大37歲里長旋變「遺孀」 結婚缺證人判無效

2019-07-24 13:39

法國男墾丁酒後台女帶回房 挨告性侵脫身

2019-07-24 14:24

獨／渾身刺青吸毒惹事不斷 有了她之後他變成好爸爸...

2019-07-24 11:20

少女疑吸毒遭性侵致死 重開羈押庭裁定羈押3嫌

2019-07-24 14:47

佯稱女子被鬼附身需獻身才能驅鬼 男子被起訴

2019-07-24 10:29

手機不明簡訊「有詐」 有民眾點擊遭詐近萬元

2019-07-24 17:18

鄰居煮菜油煙引過敏 他自費DIY裝過濾水桶遭無情拆除

2019-07-24 14:17

周刊報導嘉縣模範警官偷吃友妻 警官提告周刊加重誹謗

2019-07-24 12:17

貴婦奈奈和老公捲款逃亡 她小叔也欠債要賠640萬元

2019-07-24 13:31

金錢豹酒女撞死烘培坊老闆 二審民事判賠1068萬元

2019-07-24 11:16

男子睡慣遊民安置中心 妻子聲請法官命丈夫回家同居

2019-07-24 16:41

非法地下匯兌1.4億 2台男靠大陸親友支援

2019-07-24 13:39

疑不滿管教 女兒持西瓜刀狠砍媽媽2刀

2019-07-24 18:34

柔道教練涉誘姦女學生 道館關了

2019-07-24 11:27

生兩女出獄後離婚不顧 父年邁請求扶養費被駁回

2019-07-24 08:58

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

網友留言隨機殺人 高鐵公司：已要求加強巡視

2019-07-24 09:11

101大樓工人墜亡 檢警不解

2019-07-24 00:15

永和分屍案 孫武生：第一時間就跟警察說要出國

2019-07-24 17:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top