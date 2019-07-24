「不要出嫁！」硬漢父在女兒結婚時痛哭 場面令人鼻酸
俗話說「女兒是爸爸上輩子的情人」，如果從小捧在手心疼愛的女孩要出嫁，想必父親都會十分捨不得。一位女網友整理出嫁時的照片時，並在臉書上分享，在她出嫁那天，她的爸爸竟然在女兒拜別時，在眾人面前崩潰大哭說「不要」。
該名網友在《爆廢公社》上貼出，21日她出嫁，正要從娘家離開、拜別父母時的場景。從照片中可以發現，客廳裡有許多親朋好友聚集，但當她穿著婚紗出現在爸爸面前時，爸爸卻難掩激動痛哭，她形容「第一次看到爸爸崩潰…讓我不知所措」。
據《ettoday》報導，當新郎至女網友家中迎娶時，夫婦二人準備向新娘爸爸拜別、離開，沒想到爸爸卻忍不住痛哭，甚至還站起來說「不要」，讓在場的人都紅了眼眶，而這一幕正巧被婚禮攝影師捕捉。最後爸爸將女兒的手交給女婿說「希望妳跟妳老公幸福」，過程中幾次情緒波動，都讓女網友相當心疼，也更能感受到來自爸爸的關心與疼愛。
網友看到爸爸與出嫁女兒面對面痛哭的照片，表示「看了我也差點哭出來」、「我以後嫁女兒也一定哭慘」、「只有爸爸才懂的真性情」、「每個硬漢爸爸這個時候都是脆弱的」、「我拜別父母的那刻，一句話也說不出來…怕一說就崩了」、「我結婚沒拜別父母這個程序，我爸不喜歡這個離別的場面」。
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