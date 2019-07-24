矮於175公分「差幾公分送幾片肉」 火鍋店優惠引網友暴動

2019-07-24 19:34 聯合新聞網 綜合報導



「愛石鍋麻辣鴛鴦」主打四川麻辣鍋底，在高雄擁有2家分店，今年5月更擴展至台中西屯。圖擷自／愛石鍋麻辣鴛鴦-裕誠店 分享 facebook 一名網友在臉書社團分享，高雄的連鎖麻辣火鍋店推出超狂優惠，並拍下店家的宣傳布條，圖中寫著「身高不是距離，吃肉不是壓力；即日起低於175公分，差幾公分就送幾片肉」，網友說「哇…我可以拿10片，突然覺得矮是好事」。這家火鍋店因此在網路上引發話題，由於實在太多人私訊店家詢問細節，店家直接在粉專上公布，活動延長至8月31日，讓大家都有機會與時間參與。

「愛石鍋麻辣鴛鴦」主打四川麻辣鍋底，在高雄擁有2家分店，今年5月更擴展至台中西屯，以超爆量的肉片盤聞名，還不時推出隱藏菜單，店內的南瓜牛奶鍋就有一整隻「南瓜熊熊」，成為熱門的打卡鍋品。此次「低於175公分就送肉片」活動，原先是5月份限定，但因網友回應太熱烈，店家更霸氣宣布將活動延長至8月31日。

「愛石鍋麻辣鴛鴦-裕誠店」在臉書公布活動的詳細辦法，限內用的客人體驗，只要先單點一盤肉，再推派每桌的代表出來「量身高」，只要低於175公分，差幾公分就送幾片肉，最多可以多送23片五花牛或是五花豬的肉盤，但每桌僅能使用一次優惠，也必須與壽星活動擇一使用，而且該活動不限高雄店，連台中店都適用。

「送肉肉」吸引大量網友湧入店家的粉專，呼朋引伴準備嘗鮮，網友說「我昨天晚上帶小朋友去，換了20多片」、「我的身高應該可以當成吃到飽吃了」、「這種時候，帶老公跟小孩根本就是多餘！我老公只能吃2片、兒子只有1片」、「原來矮真的可以當飯吃」。其中亦有高個子網友抱不平說「那我超過175要倒貼店家嗎」、「還要給店家8片哪招」、「老闆是不是被高的女生傷過」。