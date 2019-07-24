女友澳洲打工嫌太累 到情色按摩店「擠牛奶」讚錢多

2019-07-24 18:50 聯合新聞網 綜合報導



許多到澳洲打工的台灣人，都會至澳洲農場工作。但也有人因為高薪誘惑而從事色情行業。示意圖並非網友本人。聯合報系資料照 分享 facebook

打工度假是時下年輕人流行的旅遊方式，許多人懷抱著學習外語、體驗異國文化的浪漫情懷而選擇到國外打工度假，尤其不用抽籤只要辦簽證就可以前往的澳洲，更是許多年輕人最愛的國家。但是也要小心以賺錢為目的去打工度假，很可能就被誘惑而踏入色情或是賭博等不法的工作場所。

日前便有一名網友在澳洲打工度假的臉書社團哭訴，表示自己女友到澳洲打工度假，沒想到一個月後竟發現女友正在情色按摩店上班，讓他超級崩潰不知道該怎麼辦。這名網友表示，女友到澳洲去打工一個月，原本在農場工作。但因為嫌採草莓的工作太累，因此便轉而去當地情色按摩店上班，表示「錢很多」。

原本只是「純按摩」，後來按摩店老闆開始慫恿女友「做半套」，更說「跟擠牛奶一樣」，並安撫女友說錢比較多，且只要洗乾淨就好了。沒想到女友竟因此決定照做，被該名網友知道後還反駁說道：「錢很多耶，而且沒插進去又不會怎樣」。讓該名網友大崩潰「怎麼會遇上這種事」，甚至詢問其他網友是否該直接衝去澳洲救女友。

對此，網友們紛紛表示「澳洲這種行業錢超好賺」，並表示「在國外為了錢為了生存，反正回國後不說也能當沒事」。還有網友認為「在半套待久了都想更上一層樓，無論是客人還是服務生」，力勸該名網友乾脆分手。