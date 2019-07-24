好尷尬！外送員將飲料送進火化場 家屬全盯著看

2019-07-24 17:21 聯合新聞網 綜合報導



一名網友在臉書分享，分明是請外送店家將飲料送到火化場旁的超商，店員卻直接送進火化場內。圖擷自／爆怨公社 分享 facebook 殯葬業者在炎熱夏季的作業中，常常必須頂著大太陽協助家屬處理後事，也因此常會訂飲料消暑解渴。一名網友在臉書分享一個哭笑不得的外送經驗，他請外送店家將飲料送到火化場旁的超商，店員卻直接送進火化場內，讓他心裡怒吼「實在太尷尬了」。

網友在臉書《爆怨公社》上分享，由於天氣太熱、工作地點又在殯儀館，因此當團隊的老師要請大家「喝涼的」時，他特別向飲料店「茶湯會」的店家強調，要送到殯儀館火化場旁的超商，沒想到該名外送店員不只超盡責，快速的將飲料送到殯儀館，還貼心的拿進火化場裡。

原PO說「還不是在門口欸！是在裡面欸」，他只好硬著頭皮向他尋問「這些都是我們的嗎？多少錢」。因為旁邊還有好幾組家屬在等待火化完成，原PO說，「大家都一直看我們，家屬、師傅、工作人員都一直看…應該是想說怎麼會有人叫飲料叫到火化場裡面？X，有夠尷尬的」。

面對如此尷尬的場面，網友則是回應「但外送員要走進去前，心裡可能也是百般無奈，他會不會晚點也發文說，外送這麼久，第一次要送到火化場裡面」、「給外送員一句 讚啦」、「使命必達的概念」、「我有送過醫院裡的往生室」、「被外送耽誤的殯葬業人員」、「外送人員心臟很大顆」、「看完後忍不住大笑了」。