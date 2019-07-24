鄰居煮菜油煙引過敏 他自費DIY裝過濾水桶遭無情拆除

2019-07-24 14:17 聯合新聞網 綜合報導



網友表示鄰居家未安裝抽油煙管，導致臭味飄至自己家中。圖擷/ingimage 分享 facebook

鄰居排出的油煙味總是飄進家中，該如何解決？一名網友分享，每當鄰居做菜時油煙味總會飄進家中，導致他過敏發作，於是自己幫鄰居製作過濾水桶排煙，之後油煙味少了很多，但鄰居卻說水桶讓煙都跑進自己家中而拆除。

論壇「mobile01」上一位網友抱怨，自己家住防火巷旁，鄰居每次使用廚房時，飄進家裡的油煙味都很重，也會引起他的嚴重過敏，於是他主動DIY排煙水桶，用長的軟管子將鄰居的油煙導到有肥皂水的水桶過濾，並表示之後裝了之後情況改善很多。

但鄰居發現後竟把水桶拆除，並跟該網友說拆掉水桶是因為煙都會跑到自己家裡，不裝排煙管也是因為延伸到屋頂排煙效果不好，該網友氣憤表示大家都是鄰居，「實在不想撕破臉，支氣管又再跟我抗議，我該怎麼溝通呢？」

對此，許多網友也表示自己也遇到相同情況，「跟我家後面鄰居一樣把整個排煙口對準廚房的窗戶」、「我跟後鄰居也是隔一條防火巷...結果他們在防火巷加蓋廚房....(蓋到全滿)」、「住大樓一樣有油煙的問題」

針對鄰居排放廢油煙並造成影響，法律上還是有辦法的，根據法務部全國法規資料庫記載—民法793「土地所有人於他人之土地、建築物或其他工作物有瓦斯、蒸氣、臭氣、煙氣、熱氣、灰屑、喧囂、振動及其他與此相類者侵入時，得禁止之。」，若鄰居油煙真的造成嚴重影響，可經法院裁判。