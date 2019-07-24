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奧客嫌半熟蛋「太熟太生」 老闆清桌一看直呼：心好累！

2019-07-24 13:55聯合新聞網 綜合報導

「以客為尊」是服務業的聖旨，卻難免出現一些不講理的奧客。日前，一名餐飲業老闆發文分享最近遇到奧客經驗，老闆表示一名客人點了半熟蛋，送上桌後反應煎到七、八分熟過熟了，要求重煎，沒想到重煎後又嫌棄太生，老闆又再重煎一次，沒想到該名客人離開後，老闆竟發現原來不是半熟蛋熟度未達標準，是客人根本別有目的，讓老闆直呼「心好累」。

半熟蛋遭奧客刁難。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
半熟蛋遭奧客刁難。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
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一名餐飲業老闆在臉書社團「爆怨公社」透露，當天很多客人在排隊，其中一名客人點了炒麵，老闆表示炒麵都會附一顆蛋，客人要求要半熟蛋，沒想到在收到餐幾分鐘後反應「拜託，你們這蛋哪叫半熟蛋，根本七八分熟了，這怎麼吃呀？」，老闆表示當時立即為該名客人再重煎一顆。

不料，幾分鐘後客人再度反應「拜託，你們這蛋哪叫半熟，根本太生了好嗎？上面蛋黃還這麼黃，這怎麼吃呀？」，老闆察覺到些微異狀與員工互看了一下，但還是秉持著「顧客至上」再重煎一顆，「抱歉，馬上重新給你換一顆，你如果覺得不行再馬上跟我們說」。

不久後，該名客人離開，老闆請員工確認前兩顆蛋是不是都丟在桌上沒吃完，才發現該名客人吃得好乾淨，「連蛋屑什麼的沒看到」。

此文一發引起網友討論，不少網友痛批「他很缺蛋，需要補蛋但又不想花錢」、「那個客人應該是姓『王』，而且想要吃八顆蛋」、「既然是附贈的，就不要給客人太多空間，造成自己內傷」、「現在流行臉皮厚，吃相難看，臉皮厚才活的省」、「二個蛋也能凹，咻喊喇，這人格也太便宜了吧」。

老闆發文表示遇到奧客。圖擷自爆怨公社
老闆發文表示遇到奧客。圖擷自爆怨公社
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餐飲業奧客
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