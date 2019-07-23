夫提議妻「減1公斤給2萬」但復胖還雙倍 網戳破套路

2019-07-23 21:41 聯合新聞網 綜合報導



日前一名女網友將厚厚的一疊鈔票PO網，並表示老公提出「減1公斤給2萬」的超誘人減肥方案，但卻讓她相當苦惱。圖擷自 爆料公社 分享 facebook

減肥不僅可以讓體態看起來輕盈，還可以避免諸多疾病，雖然許多人都認為減肥很辛苦，但若是有錢拿，肯定會吸引許多人躍躍欲試。一名女網友日前在爆廢公社PO文表示，老公提出「瘦1公斤給2萬」的超誘人減肥方案，不過若是復胖1公斤就要雙倍還給他，讓她猶豫的說「這樣我該答應嗎？」

原PO在文中提到，老公拿著厚厚一疊鈔票要她減肥，告訴她若是減到55公斤，1公斤就給2萬，而且如果減到55公斤以下，每減1公斤就會變3萬，聽起來相當吸引人，但是當然也沒有想像中那麼好康，因為老公最後還說，復胖就要雙倍還給他，因此讓原PO無奈表示「要吃貨減肥真的太痛苦了！」

不少網友看到厚厚的獎金後，紛紛勸她把握機會，甚至幫原PO想辦法如何不中老公的招數，又可以拿到獎金，「答應他阿，等胖回去就跟他說，到我手上了想拿回去，門都沒有」。甚至有精明的網友幫她計算會拿到多少錢，「如果從84瘦到55公斤，這樣就有29萬了欸，然後如果瘦到50公斤，又有15萬，這樣總共就有44萬了」。也有網友持不同看法，告訴原PO不要中招，「建議不要，因為如果用不正常的減肥方式減2公斤復胖4公斤，老公就會倒賺你很多錢。」