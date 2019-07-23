她上市場買菜沿街「拉肚子」 真相曝光網直呼「超像」

2019-07-23 20:03 聯合新聞網 綜合報導



日前一名女網友，在網上PO出她貼三伏天敷片遇到的糗事，立馬笑倒一票網友。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

隨著天氣炎熱，許多人都會用「三伏天穴位敷療法」來針對冬天易發作的氣喘、過敏性鼻炎或有寒性體質的人，來達到增強體質和預防疾病的發生，因此是不少民眾夏季療養身體的法寶之一。但日前卻有一名女網友在爆廢公社PO文，分享她使用三伏天敷片發生的「糗事」，立刻笑翻一票網友。

原PO在文中表示，去年她剛貼完三伏天敷片，順道去市場買菜時，結果因為天氣熱害她一直流汗，不料貼在腰背的「藥丸」竟然從貼布的縫隙中掉了出來。後來有一位小姐立刻走到她身旁緊張的問她「小姐妳的大便掉出來了，是不是拉肚子？要去看醫生嗎？」讓這名女網友覺得既尷尬又好笑。

後來她仔細低頭一看才發現，原本貼在腰背的三伏天敷片，因為咖啡色的外型，和不規則的長條形狀，乍看之下真的像極了「大便」，也因為有了去年的經驗，讓這名女網友語重心長的表示「所以今年改成晚上貼，貼好了乖乖待在家裡，免得又造成尷尬」，甚至還很認真的詢問網友「到底要怎麼貼、貼多久才是正確的阿？」

PO一出立刻吸引超過萬人按讚，不少網友都笑翻直呼「真的很像大便」、「大便直接掉出來，尷尬癌都發作了」、「我不行了，這真的太尷尬了」。也有熱心的網友告訴她「要貼小塊一點，之前中醫都給我貼一小丸」。甚至也有過這樣經驗的網友留言「之前貼好後立馬衝回家，因為夏天易流汗，流汗後都會融化在衣服上，超糗的！」