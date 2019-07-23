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洗冷氣變相親 女客傳訊：師傅身高180我女兒應該喜歡

2019-07-23 10:46聯合新聞網 綜合報導

夏天是冷氣機辛苦工作的時節，清洗冷氣的需求也特別多。一位冷氣師傅在幫客人洗完冷氣後收到對方訊息「冷氣變很涼很冷」，讓他覺得很有成就感。想不到客人接下來更獻上致謝大禮，讓網友大笑「師傅的春天到了」。

冷氣師傅賺錢意外得大禮，讓他又驚又喜。圖擷自 爆廢公社
冷氣師傅賺錢意外得大禮，讓他又驚又喜。圖擷自 爆廢公社
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冷氣師傅將客人的訊息截圖傳到「爆廢公社」，自稱新莊陳小姐的客人感謝冷氣洗完很有效果後，師傅也開心的回應「花錢一定要有效果的」，接下來對話內容驟變，陳小姐轉而問起「師傅，您單身嗎？」，表示想要介紹女兒「上次看你身高180幾她應該喜歡，她剛好也單身。你們要不要認識一下？」。從客戶變丈母娘這個轉折好大，他先以圖片「呆滯狀態」暫時回應，隨後擔心「這樣好嗎」，並發文寫下感想「每天去不同客戶家終於有福利？」。

這串對話讓好多網友們羨慕「好猛哦，這樣也可以脫魯」、「客人的報恩」，考慮轉業的回應紛紛出爐「請問鐵工跳到冷氣，可應徵嗎？」、「師傅，我現在學還來得及嗎」。有人懷疑陳小姐居心不良「他是想要免費修冷氣啦」，還笑稱對方想用「女兒換一輩子免費冷氣維修」、「終身免費來這套，這媽媽很會算」，也有人想要見見師傅本人是不是真的又高又帥「我家冷氣有點髒了」、「師父..我房間冷氣不會冷」。無論如何，重點無非都在「問題是他女兒好看嗎」，大家都很期待「超想知道後續的 」、「卡等後續，女主角照片」。

熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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