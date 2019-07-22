車位上方掛了「一袋一袋」 他爆氣：別拿樟腦丸開玩笑

2019-07-22 12:59 聯合新聞網 綜合報導



不少人喜歡在衣櫃中放一顆顆樟腦丸用來除蟲、防黴、除臭，但早期的樟腦丸成分中的「萘丸」，可能誘發蠶豆症患者溶血反應，雖然現在萘丸已遭禁用，成分由「對二氯苯」取代，不過吸入過量的對二氯苯，會造成類似酒醉的神經毒性症狀。日前，一名網友驚見某住戶在地下停車場上，掛了近30顆樟腦丸，讓原PO氣得直呼「別拿樟腦丸來開玩笑」。

一名網友於爆怨公社中發文，表示前幾天下班回家，看到住戶在地下停車場噴灑殺蟲劑，隔天抬頭一看，這個車位上掛了近30顆樟腦丸。原PO詢問當班的管理員，對方回應是住戶要防蜘蛛，並說「你沒車無法體會」，原PO好意提醒對方，樟腦丸會引起蠶豆症發病，沒想到竟遭回嗆：「有蠶豆症的住戶就會來反應」，原PO傻眼回道「會來反應早就送醫院了。」

車位上方掛了近30棵樟腦丸。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

身為社區主委的原PO，為了住戶的健康著想，希望管理員告知該住戶拆除樟腦丸。隔天，管理員竟回覆原PO老婆「只有你家在反應，別人都沒說什麼」，讓原PO氣得找保全公司老闆申訴。

貼文一發引起不少網友紛紛留言，「管理員可以換人了」、「這要嚇死誰，要是引發蠶豆症誰有時間立即反應，直接急診了」、「沒長示的人，樟腦丸不是隨便用的」、「這管理員好大的官威哦！」、「有蠶豆症者不知道，會因為樟腦丸及紫藥水而誘發」、「好可怕，就算我沒蠶豆症也很怕那個味道！」