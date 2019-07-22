大人抓女童在北捷垃圾桶上便溺 網驚：長大不會有陰影嗎？

2019-07-22 11:14 聯合新聞網 綜合報導



網友在爆料公社表示有女童在捷運垃圾桶上便溺。圖擷自 爆料公社 分享 facebook 孩子在公共場所尿急，身為大人的你會怎麼協助處理呢？。近日網友在臉書社團發文，在台北捷運站內赫然發現，有女童疑似尿急，一名男子竟直接講她抱上捷運月台旁的垃圾桶上便溺，引起廣大網友討論，還有人指出從穿著打扮推估，可能是大陸觀光客，但真實身分無法確定。

一名網友在臉書社團《爆料公社二社》表示，「竟讓小朋友在捷運垃圾桶上便溺，是不是中國人不習慣在馬桶上廁所」， 照片中女童旁邊有兩名男子，可能因為尿急，一名男子將女童抱上垃圾桶，雙手扶著女童，讓她蹲在垃圾桶上尿尿，另一名男子則手提塑膠袋在一旁觀看。

網友留言議論紛紛，「應該立刻通知站務人員」、「父母真的很差勁！小孩以後不會有陰影嗎？」、「沒有公德心的行為」、不少人根據穿著判斷可能是中國旅客，「在中國很正常，不只車站在百貨公司也能看到大人帶小孩在垃圾桶尿尿，他們可能覺得不然要尿在地上嗎？」、「不意外！我出差中國，在上海地鐵站常看到」。

但是也有網友質疑無法判斷國籍，應該將重點放在男子的行為，而不是來自什麼國家，「有什麼特殊能力可以遠處分辨人的國籍？這是個人素質問題」、「管他哪裡人，我只知道他沒水準」、「很噁心！超級沒品」，家中有小孩網友表示，「我是媽媽，但我會寧願我的小孩尿在褲子上」、「是真的誇張沒錯，但也可能孩子真的憋不住了才會這樣」。