她攻頂玉山後脫衣露國旗比基尼 網友大喊：看完想爬山了

2019-07-20 19:53 聯合新聞網 綜合報導



女登山客在臉書公開社團「台灣百岳之美」開心分享自己穿國旗比基尼登上玉山的美照。 圖／擷自《台灣百岳之美》臉書專頁 分享 facebook

台灣不少登山好手將登玉山視為一大目標，近日一名女登山客在臉書公開社團「台灣百岳之美」開心分享自己三度造訪玉山的照片，令人眼睛為之一亮的是，她身上穿的是自己一針一線縫製的「國旗比基尼」，只見她身穿國旗比基尼、坐在玉山主峰標高3952公尺的石碑旁揮舞著國旗，讓網友大讚玉山配國旗還有美女真是最棒組合！

一名女登山客分享自己登上玉山的照片，除了沿途看見的美景外，她更開心的穿上自己縫製的國旗比基尼拍照留念，表示這是自己第三度造訪玉山，也是第二次成功挑戰玉山主北峰，除了風景美照外，她特別分享自己身穿國旗比基尼在玉山主北峰的照片，並表示國旗「無關政治，這些比基尼登頂照是為了紀念」，更令人讚嘆的是，這件獨一無二的國旗比基尼是她自己縫製的。

這名登山客說：「驚訝的美景通常都是不好走的路，當自覺最吃力時，恰巧就是在登高。」這次為了留念，她特別在玉山穿著自己一針一線縫出來的國旗比基尼拍照，不少網友看到照片大讚「超美、名山有美更見美」，指出這件國旗裝真的很顯眼，也很開心能見到國旗在玉山最高處飄揚。