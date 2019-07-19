免驚！這超可怕怪蟲是「益蟲」 專吃蟑螂與蜘蛛

2019-07-19 21:08 聯合新聞網 綜合報導



「這個是什麼鬼東西？」台中一名網友拍下一隻長相可怕的蟲類，上傳至臉書社團求解。圖擷自／爆廢公社二館 分享 facebook

「這個是什麼鬼東西？」台中一名網友拍下一隻長相可怕的蟲類，上傳至臉書社團求解。只見照片中有一隻身體呈狹長型，且兩側有細細麻麻的節肢足，雖然看起來兇猛可怕，但網友解密這是「蚰蜒（一ㄡˊ 一ㄢˊ）」，因為專吃居家害蟲，如蜘蛛、蟑螂、螞蟻等，還被視為一種益蟲。

該名網友在臉書《爆廢公社二館》上傳照片，一隻蚰蜒趴附在駕駛座車門旁的儀板上，恐怖長相讓許多人退避三舍，驚呼「好噁心」、「難道是外星生物」、「趕快關車門夾死牠」，亦有網友認出這是蚰蜒，提醒原PO「這是益蟲，會吃蟑螂，但被咬到會很痛，趕下車就好」。

蚰蜒約為3到6公分長，黃灰色的背殼有三條黑色縱紋，因具有15對步足，且前腳短後腳長，即便平時以居家害蟲為食，但是可怕的外貌、移動快速以及會叮咬人體的特性，幾乎沒有人願意與之共處。而蚰蜒雖具有毒液，但叮咬人們時毒性不能穿透表皮，僅會造成疼痛，且症狀一般在幾小時內消失，而蚰蜒的毒液也不會傷害其他較大的貓狗動物。

此外，蚰蜒的生活圈遍布各地，在室外，蚰蜒較喜愛生活在濕冷的地方，例如石頭下、木材堆和堆肥堆中；也可以在家中任何地方有水的地方發現蚰蜒，尤其是在地下室、浴室和廁所。但蚰蜒亦可在乾燥的地方活動，幾乎是沒有環境限制，春秋兩季則是他們活動的活躍期。