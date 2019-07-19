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又是台南！平均交通死傷居首 網列六大點「不意外」

2019-07-19 19:11聯合新聞網 綜合報導

台南市人口約為188萬，但今年4月的交通事故就造成4702人傷、23人死。圖擷自...
台南市人口約為188萬，但今年4月的交通事故就造成4702人傷、23人死。圖擷自／168交通安全入口網
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近日交通部公布，今年1到4月的六都交通事故死傷人數，其中台南市的平均人口死傷人數位居第一，在網路上引起討論。有網友整理出台南交通的六大問題，並點出更奇妙的現象，「很多都是在警察局、派出所前面發生的」。

據「168交通安全入口網」的統計資料，台南市人口約為188萬，但今年4月的交通事故就造成4702人傷、23人死，「每10萬人口死傷人數」居六都之首。網友認為，台南的交通規劃沒有問題，但不少用路人的問題很大，可以將台南市的交通問題分為六大點：汽機車逆向、斑馬線不禮讓行人、不戴安全帽騎摩托車、逆二段式待轉（高雄式左轉）、闖紅燈、違規停車。

許多台南在地網友還說，「很多（違規）都是在警察局、派出所前面發生，當地警察似乎也不認為這些違法有問題？這才是最奇妙的事」、「我覺得台南的老人超大牌，逆向的一堆，競選帽子當安全帽戴，騎很慢還騎在路中央」、「每天都看得到機慢車道直接被當成汽車臨停區」、「紅燈右轉然後完全不看來車，而且我一直很好奇，紅燈右轉明明只有在圓環可以，但為什麼台南每個路口都自動紅燈右轉」。

台南市交通局則是在12日表示，肇事原因主要都來自不良的駕駛行為，會更加積極宣傳安全的道路使用觀念與行為，具體落實行車安全觀念。此外，針對市區車流量大、易發生交通事故的路段，將評估設置測速照相設備並加強執法取締勤務，避免車輛車速過快。

台南市交通局則是在12日表示，肇事原因主要都來自不良的駕駛行為。示意圖／本報資料...
台南市交通局則是在12日表示，肇事原因主要都來自不良的駕駛行為。示意圖／本報資料照片
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交通違規
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