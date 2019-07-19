「手機支付救了我們」魚販小孩的心聲 錢不再充滿魚腥味

2019-07-19 18:05 聯合新聞網 綜合報導



一名男大生分享，從小家中從事魚販工作，如影隨形的魚腥味讓他在生活上遭受歧視。 示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

如今國人對電子支付的接受度提高，有不少傳統市場、攤販小吃也跟上潮流，店家只要張貼「QR碼」貼紙即可加入。一名男大生分享，從小家中從事魚販工作，如影隨形的魚腥味讓他在生活上遭受歧視，因此十分贊成用手機轉錢代替現金交易，終於不用再向所有人說「對不起，讓你們碰到這些『有味道』的錢」。

這名男大生在論壇Dcard上分享，稱家中父母是在台北漁市的小魚販，雖然身上、衣服的味道可以藉由清潔劑來洗刷，「但賺到的錢，卻始終帶著淡淡的魚腥味」。男大生描述，每次幫父母拿錢去銀行存款時，紙鈔上不只有味道，由於魚市場的環境潮濕，當銀行櫃員看到他從袋中拿出沾有水漬的錢袋，還會請他離開、弄乾再回來，又或是像看到蟑螂一樣，只拎著錢的一角去點鈔，甚至不耐煩的發出嘖聲，男大生表示「我只能不斷的道歉」。

男大生還說，其實他在家中已經很努力地攤平每張紙鈔，並且用清水沖過每個硬幣、再擦乾。回憶起小時候，他曾經在國小交班費時，被同學嘲笑「你的錢好臭」，因而造成他的心理障礙，每當父母拿零用錢給他都很抗拒；外出時也會擔心朋友聞到從自己錢上飄出的淡淡魚腥味，男大生說「我沒有自己看不起自己，是這個世界看不起我們」。

但今年起台北魚市推動「QR碼」手機支付，雖然使用的人還不多，男大生父母也覺得沒有錢進帳的感覺，但他心裡卻很贊成這項政策，他認為，「終於有人對我們伸出援手」、「不用再面對客人嫌惡的臉，不甘願地拿著我們找的零錢」。

有網友回應「我爸媽也是在傳統市場賣魚的魚販，能體會那種拿錢時客人不想拿的心態，因為總是會濕濕的跟帶有一股魚腥味，有些客人還會因為不想碰到我們的手，就把錢丟在桌子或是冰上面」、「我爸也是魚販，我遇到的行員看到我拿錢去存，都自動戴口罩，點鈔的時候還會噴魚鱗」、「我是市場旁店家店員…我沒有惡意，可是真的很臭，之前拿一大袋1塊來換還一堆魚鱗…當然也會有比較好的魚販，純屬個人行為」、「不偷不搶賺來的錢都是好的」。