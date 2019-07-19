她經過超市想進去買飲料 一看招牌忍不住爆粗口

2019-07-19 15:15 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友在台中看到一間招牌和知名連鎖超市相似的寵物店，讓她差點踏進去買東西。 圖／翻攝自「爆笑公社」 分享 facebook 許多超商、超市業者為了讓顧客留下深刻印象，招牌設計都會讓人過目不忘，只不過也很容易成為模仿對象。一名女網友在臉書「爆笑公社」表示在台中看到一間福利中心，當下以為是知名的連鎖超市全聯福利中心，走近一看才發現根本不是，只不過是招牌設計很像，顏色也一樣，但名稱和Logo不同。這名女網友忍不住飆罵「X的貢丸！以為是全聯，差一點進去買飲料」。

從原PO拍的照片可看到這間福利中心名稱叫做「貓狗福利中心」，專賣寵物消費用品、飼料、寵物美容等，Logo則是寵物的腳印，和全聯福利中心的Logo完全不同，但兩間所採用的顏色設計幾乎是一模一樣，同樣都是藍色、紅色和白色，不仔細看的話還真容易會讓人誤會是全聯福利中心。

網友看了紛紛大讚有梗，「好有創意」、「我還以為全聯還有貓狗服務中心」、「不只是飲料，還有罐頭喔」、「請問你的狗有福利卡嗎？」、「隔壁還真有間全聯」、「上星期經過我老婆也是看錯」，不過也有人擔心這間寵物店可能會吃上官司，「這會被告吧」、「這樣會有商標混淆，全聯要追究真的會被告」、「這…店家當心侵權被告哦」。

其實這樣的創意屢見不鲜，曾有牙醫診所招牌也設計的跟全家超商很雷同，讓人走進去才發現誤會一場，還有檳榔攤招牌也模仿知名手搖飲店50嵐，相似度接近百分之百，讓人傻傻分不清。